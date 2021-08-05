محمد رمضان يعلن عن موعد حفله فى الساحل الشمالي

نشر الفنان محمد رمضان تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يعلن فيه عن موعد حفله الغنائي فى الساحل الشمالى.

وقال محمد رمضان : "ثقة في الله نجاح بصوت جمهوري بتهز القلب.. ميعادنا إن شاء الله في أقوى حفلة في مصر يوم الجمعة 20 أغسطس2021 في جولف بورتو مارينا للحجز اتصل على 15355 أو تقدر تشتري من أي مكان في مصر عنده فوري".

وكان هناك حالة كبيرة من الجدل أثيرت بسبب أزمة الفنان محمد رمضان والإعلامي عمرو أديب التي بدأت قبل 4 أشهر واستمرت حتى قبل أيام، بعد ما ربح رمضان أول حكم قضائي لصالحه، ويرصد صدى البلد فيما يلي هذه الأزمة منذ نشأتها.

بداية الأزمة

بدأت الأزمة، عقب نشر محمد رمضان لفيديو إلقاء الأموال "دولارات" في الماء على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي -من كواليس أحد كليباته- فعلق الإعلامي عمرو أديب، على الفيديو ووصفه بأنه مستفز جدا لشعب مصر.

وأوضح عمرو أديب في تصريحاته إلى أن الدولارات في حالة كانت حقيقية أو لا، فهي مستفزة لبلد شعبها يكافح من أكل كسب الرزق قائلاً: "معناها إن الفلوس عالجزمة متهموش"، مستطردًا: "الأستاذ نمبر وان أثار حفيظة عدد كبير من الناس اللي بتحبه.. الراجل ده بقى عدو نفسه".

ووجه عمرو أديب لمحمد رمضان رسالة قائلاً: "يا نمبر وان.. انت مش ملاحظ إن بقالك سنة بتعمل مصايب وبتطلع من حدوته لحدوته.. والناس بتبلعلك أي حاجة.. الموضوع ده الناس مش مستحملاه".

واستطرد عمرو أديب:" مش انت لوحدك يا محمد اللي عندك فلوس.. في ناس كتير عندها فلوس وقدك 100 مرة ومبيعملوش كده.. ده بطر يابني.. اللي اداهالك قادر يسحبها منك في ثانية".

ونصح عمرو أديب محمد رمضان بالابتعاد عن الغرور قائلا:" ناس كتير أعظم منك وضاعوا في ثواني".

رد محمد رمضان

ورد الفنان محمد رمضان على تصريحات الإعلامى عمرو أديب بعد توجيه انتقاد له، إذ نشر رمضان فيديو له من مسلسل الأسطورة، وركّب عليه صوت أديب وهو يقول: «يا محمد احنا اللي كنا فاكرينه موسى طلع فرعون»، ليرد عليه بطريقة الأسطورة: «بس يا بابا».

الرد الثاني لـ محمد رمضان

نشر محمد رمضان فيديو جديد له ردا علي تصريحات الإعلامي عمرو اديب و ذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انتسجرام.

حيث ظهر محمد رمضان من احد مسلسلاته و اقتطع مقطع من حديث عمرو اديب الذي قال فيه :" يابني اهدا يابني ارجع لعقلك يا حبيبي بلاش غرور".

ليرد عليه محمد رمضان و هو يضرب احد الممثلين بالقلم قائلا: "انت حاشر دماغك ليه".

تعليق عمرو أديب

نفعل عمرو أديب، على الهواء مباشرة فى برنامجه "الحكاية " المذاع على فضائية mbc مصر ومنصة شاهد، على الفنان محمد رمضان بعد وفاة كابتن طيار أشرف أبو اليسر،قائلا: ربنا مش هيسيبك لأن الخير اللى انت عملته مع الطيار والشاب اللى اتصاب وهو بيصور معاك هيتردلك.

تابع عمرو أديب، أن الخير اللى انت عملته واستفزيت بيه الشعب المصرى كله لما رميت الفلوس فى المايه ..ده انت أسأت حتى للراجل بعد ما مات ورايح تنزل صورة له مع عمرو دياب ودينا الشربينى.

أكد "أديب"،مشهد الطيار وهو على سرير المستشفى وبيموت عمرك ما هتنساه يا محمد رمضان وربك كبير ..أنت دائما بتحب السوشيال ميديا وبتحب التريندات ..أهو انت طلعت أهو بس والناس كرهاك.

أردف "أديب"، ان الناس فى البلد مش هبلة وأكيد عارفة أنك عظيم ..والله لو طلعت فى مسلسل وانت عامل أدهم الشرقاوى محدش هيتفرج عليك، وتابع قائلا: نفسى تقرأ كل الكومنتات اللى مكتوب عنك النهارده ، والله أنا عمال اقرا الثانى والثالث ومن كترها قفلت الكومنتات.

وأكمل قائلاً: ربنا يدى كل واحد على قد نيته وطبعا أنت شايف الأيام اللى فاتت عاملة ازاى ولسه اللى جاى عليك هيبقى أشد، وربنا يجعل كل دعا من نصيبك وروح اعمل فيديو تاني وهرفع عليك قضية.

هجوم متكرر من عمرو أديب

بعد ذلك اتهم الإعلامي عمرو أديب الفنان محمد رمضان بتحريض المواطنين على عدم التعامل مع البنوك المصرية، بعد التحفظ على أمواله، مردفا:""محمد رمضان مصمم يكذب علينا تاني ويقول للعالم أن في مصر الحكومة بتحط إيدها على فلوس الناس، مصر مزنوقة في قرشين وأخدت فلوس رمضان، وقالك أنا بشيل الفلوس في البيت هو دا اللي بتعلمه للناس أنهم ميتعاملوش مع البنوك اللي في مصر وأنهم ميتعاملوش مع البنوك الوطنية، بتقولهم خلي بالك الدولة ممكن تحط إيديها على فلوسك وحطها تحت البلاطة".

وشن الإعلامي عمرو أديب، هجوما علي الفنان محمد رمضان، بعد نشره للفيديو الذي خرج فيه يعلن الحجز على أمواله في أحد البنوك عبر حسابه على موقع الفيس بوك، وهو ما أثار جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع أديب خلال تقديمه برنامج " الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" فاكرنا مش بنفهم وفاكرنا هبل فاهم أن الحقيقة مش بتوصلنا مايعرفش أن فيه جرايد وتليفزيون وبيحب يطلع التريند”.

وأشار عمرو أديب إلي أن تجميد حسابات محمد رمضان في أحد البنوك جاء على خلفية قضية الطيار الراحل أشرف أبو اليسر.

ولفت عمرو أديب إلي أن محمد رمضان مصر على كذب وتصوير الحكومة أنها تضع يدها على أموال المواطنين متابعًا “ يا أخي اتقِ الله كنت رحت لأسرة الطيار واديتهم فلوس”.

القضاء ينتصر لـ محمد رمضان

غرمت محكمة جنح الشيخ زايد الإعلامي عمرو أديب مبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه وقضت برفض الدعوى المدنية المقابلة و50 جنيها أتعاب محاماة، وذلك في دعوى السب والقذف التي حملت رقم ١٢٤٤ سنة 2021، في اتهامه بسب وقذف الفنان محمد رمضان.

وكان المحامي أحمد الجندي، موكلا عن الفنان محمد رمضان تقدم بدعوى ضد الإعلامي عمرو عبد الحي أديب وشهرته عمرو أديب بتهمة التشهير والتهديد والسب والقذف واستغلال النفوذ، وطلب تعويض مالي 100 ألف جنيه وواحد.

وجاء في نص الدعوى أن المعلن إليه الأول "الإعلامي عمرو أديب"، استغل وظيفته كإعلامي وخالف ميثاق العمل فأراد أن يحقق لنفسه سبقا صحفيا إعلاميا وشهرة زائفة، فقام بتوجيه عبارات وألفاظ وسب وقذف وتشهير وتهديد للطالب وبث ذلك من خلال منصته الإعلامية".

وبحسب الدعوى فإنه قصد منها النيل من سمعة وشرف وإهانة عائلته، وأخذ يتناول موضوعا عاما بصفة شخصية، وأباح لنفسه تجريح الطالب وسبه وسب عائلته في أن الطالب "لم يتربى"، قائلا له: "لو محدش رباك أنا هربيك".

وقالت الدعوى، إن المتهم ارتكب جرائم السب والقذف مستغلا منصة الإعلام للتشهير العلني وتهديد الطالب المدعي بالحق المدني وذلك على نحو سلف ذكره من عبارات وألفاظ وذلك عبر قناة "mbc".

وأضافت: "لمحمد رمضان مسلسل تلفزيوني يذاع على نفس الفضائية مما يؤثر على مشاهديه واستحقاره لدى الجماهير المصرية والعربية الذين يتابعون أعمال الفنان الطالب المدعي بالحق المدني، مما حدا بالطالب بالتوجه للنيابة العامة للتفضل بتحريك دعوى قضائية ضد عمرو أديب".

تعليق محمد رمضان

علق الفنان محمد رمضان على قرارات محكمة جنح الشيخ زايد ، بـ تغريم الإعلامي عمرو أديب 10 آلاف جنيه، ورفض الدعوى المدنية المقابلة و50 جنيهًا أتعاب محاماة، وذلك في دعوى السب والقذف التي حملت رقم ١٢٤٤ سنة 2021، في اتهامه بسب وقذف الفنان محمد رمضان .

ونشر الفنان محمد رمضان فيديو عبر حسابه بموقع إنستجرام ، وعلق «الحمد لله ثم شكراً القضاء المصري العادل النزيه».