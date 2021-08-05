عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ضوابط امتحانات الدور الثاني لجميع صفوف النقل والإعدادية

وزير التعليم
وزير التعليم

أصدر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، كتابًا دوريًا بشأن نظام امتحانات الدور الثاني للمواد التي تضاف المجموع لجميع صفوف النقل والصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2021/2020.

وقرر الوزير الآتي:

- تعقد امتحانات الدور الثاني لجميع صفوف النقل خلال شهر أغسطس ٢٠٢١.

- تتولى الإدارات التعليمية إعداد جداول الامتحانات لكل الصفوف الدراسية وتعتمد نتائجها من السيد مدير الإدارة التعليمية.

- مراعاة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب.

- يكون تقييم الطلاب في امتحانات الدور الثاني طبقًا لمحتوى المقرر الدراسي الذي تم أداء الامتحان به سلفًا خلال الفصلين الدراسيين(الأول، الثاني) عن طريق اختبار تحريري وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعدة لذلك بلجان امتحانات مراقبة ومؤمنة، بواقع ١٥ سؤال اختيار من متعدد لكل مادة منفصلة وفي زمن قدره ساعة، ويعقد بمعرفة المدرسة بحيث لا يتجاوز عدد المواد عن ٣ مواد في اليوم الواحد.

- تعقد امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي طبقًا للجدول المعد بمعرفة المديرية وتعتمد النتائج من السيد المحافظ، وتكون الامتحانات في المقرر الدراسي للفصل الدراسي الثاني وطبقًا لما تم إتباعه في امتحان الدور الأول.

- بالنسبة لامتحانات الدور الثاني للمواد التي لا تضاف للمجموع ومواد الهوية القومية لطلاب المدارس الدولية يطبق ما ورد في الكتاب الدوري رقم ١١ بتاريخ 2021/5/5.

التربية والتعليم امتحانات الدور الثاني صفوف النقل امتحانات وزير التربية والتعليم

ترشيحاتنا

سفير روسيا: أكثر من 100 حدث مشترك بين موسكو والقاهرة بحلول ربيع 2022

العراق.. ارتفاع نسبة الإصابات بفيروس كورونا بين الأطفال

سميرة عبد العزيز مهاجمة السوشيال ميديا : دي نميمة ومليش علاقة بها

حبس رئيس اتحاد كرة قدم دولة عربية بعد وفاة لاعب بـ الملاريا

بكري ناعيا حسب الله الكفراوي: شخصية وطنية دافع عن 30 يونيو

أمطار رعدية.. تحذير شديد اللهجة من الأرصاد السعودية خلال هذه الفترة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وسقوط أمطار بالبلاد

كما نشر صدى البلد| الوزراء: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

بسبب تصاعد اصابات كورونا.. إيقاف صلاة الجمعة في دولة عربية

أمطار رعدية وسيول .. تفاصيل طقس مصر غدا.. بيان بدرجات الحرارة المتوقعة

الفائز يتأهل لكأس العالم.. الأهلي يواجه الزمالك فى السوبر الإفريقي لكرة اليد رسميا

بسبب التحرش.. فرح الزاهد: تسببت في منع دخول سائح عربي لمصر

لأول مرة .. ميدو يعلن خليفة فرجانى ساسي فى الزمالك

عن عمر يناهز 18 عاما.. وفاة نجل مايكل بالاك في حادث سير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر يوليو ..صور

114سائحا أسبانيا في جولة بالمتحف القومي للحضارة ..صور

وداعا لمحصل الغاز.. تصوير العداد ودفع الفاتورة عبر تطبيق البترول الجديد| جميع الطرق والخطوات

لذيذ وشهي .. طريقة عمل الدنش بالعسل والمربى في المنزل

فيديو

فيديوجراف.. تؤدي الي الانتحار .. أمراض اصابت شريف مدكور وفرح الزاهد

فيديوجراف| إعلان النتيجة .. ماذا حدث لـ فتاة الفستان بجامعة طنطا؟

فيديوجراف.. ظهرت مع الفنانين.. من هي عزيزة السيد؟

فيديو جراف .. الصين تتأهب.. كورونا يعود إلى ووهان أكثر توحشا

المزيد

ساحة رأي

د. ايمان محمود شاهين تكتب: غرس روح المواطنة والانتماء يبدأ من الأسرة

عبد المعطى أحمد يكتب: قناة السويس عبر التاريخ

سمر صالح تكتب: اشْتَقْتُ إِلَيْكَ يَا أَبِي

خالد عامر يكتب: نظرة رئاسية للمستقبل

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

اﻟﻤﺰﻳﺪ