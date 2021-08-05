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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جيهان الشماشرجي تبدأ تصوير مشاهدها في مسلسل دليلك الذكي إلى الطلاق

صدى البلد

تستعد الفنانة چيهان الشماشرجي لتصوير مشاهدها في مسلسل دليلك الذكي إلى الطلاق والمأخوذ من المسلسل الأمريكي الشهير Girlfriends' Guide to Divorce، بعد انتهائها من تصوير 3 أفلام روائية قصيرة من المقرر منافستهم في المهرجانات السينمائية قريباً.

ونشرت جيهان عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام صور ة من كواليس التصوير مع عمر الشناوي وصدقي ضحر.

تدور أحداث مسلسل دليلك الذكي إلى الطلاق المأخوذ من Girlfriends' Guide to Divorce

حول كاتبة لديها شهرة واسعة ومؤلفاتها هي الأكثر مبيعًا، ولكنها تخفي أمر انفصالها هي وزوجها، لتعيش فترة انتقالية من كاتبة إلى امرأة أربعينية تواجة الطلاق، وتبدأ نقاشات مع صديقاتها للحصول على حياة سعيدة، ومن المقرر عرض المسلسل قريبًا.

المسلسل بطولة انجي المقدم وعمر الشناوي وتتولي شركة S Productions للمنتجة سالي والي إنتاج المسلسل، وهو من إخراج مصطفى أبو سيف.

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 چيهان الشماشرجي

ممثلة شابة اهتمت في بداية مسيرتها الفنية بالأعمال اليدوية فتخصصت في تصميم المجوهرات وأطلقت علامتها التجارية الخاصة بعد دراستها الأدب الإنجليزي في الجامعة؛ كما أقامت ورش لصناعة الحلى والمجوهرات لسيدات جزيرة هيسة بمحافظة أسوان وتقوم جيهان ايضاً بتدريس صناعة الحلي بمؤسسة بناتي حتى الآن.

درست چيهان أيضاً الرقص المعاصر حيث قدمت عروضًا للرقص المعاصر على مسرح الجامعة الأميركية.

طوّرت چيهان قدراتها التمثيلية بالمشاركة في العديد من ورش التمثيل، وبدأت مسيرتها الدرامية في مسلسل لعبة النسيان، بعدها قدمت شخصية نانسي في الجزء الخامس من مسلسل حكايات بنات، ثم شاركت في مسلسل نمرة اتنين في حلقة 'أنت فين؟' وشاركت في الجزء الثالث من المسلسل الشهير الآنسة فرح، بجانب مشاركتها في مسلسل حلوة الدنيا سكر، ومسلسل بين السما والأرض المأخوذ من قصة لنجيب محفوظ.

چيهان الشماشرجي المسلسل الأميركي Girlfriends Guide to Divorc أفلام روائية المهرجانات السينمائية

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