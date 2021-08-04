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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تارا عماد تشارك فى مسلسل الستات بتعرف تقتل

صدى البلد

تعاقدت الفنانة تارا عماد، علي مسلسل "الستات بتعرف تقتل"، بطولة كل من الفنانتين كندة علوش وإنجي المقدم، ومن تأليف محمود عزت، وإخراج محمد سلامة .


وانضمت الفنانة تارا عماد، إلى فريق عمل الفيلم الكوميدي الجواهرجي، والذي يجمع بين محمد هنيدي ومنى زكي بعد مرور ما يقرب من 23 عاماً على تجربتهما الأولى معا في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية.

 

ويعد فيلم الجواهرجي التعاون الأول لـ تارا عماد ، مع كل من الفنانين محمد هنيدى ومنى زكى . 

 

فيلم الجواهرجي الذى انضمت إلى بطولته تارا عماد تدور أحداثه في إطار كوميدي، من إخراج إسلام خيري وتأليف عمر طاهر، ويشارك في بطولته أيضاً آسر ياسين، أحمد صلاح السعدني، عارفة عبد الرسول، وريم مصطفى ، ومن المقرر طرحه قريباً في دور العرض المصرية.

 

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تارا عماد لـ ياسمين عبد العزيز: ان شاء الله تقوملنا بألف سلامة

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بالكاجوال .. إطلالة جذابة لـ تارا عماد عبر انستجرام

أخر أعمال تارا عماد : 

 

 أحدث أعمال تارا عماد كانت في الموسم الرمضاني 2021 من خلال مشاركتها في بطولة مسلسلي موسى مع محمد رمضان وإخراج محمد سلامة، وضد الكسر مع نيللي كريم وإخراج أحمد خالد. 

 

وتنتظر تارا عماد عرض مسلسل تحقيق وهو من الأعمال الأصلية لمنصة WATCH IT. 

 

تارا عماد ممثلة مصرية، استطاعت بسلاسة وفي بداية مشوارها أن تفوز بمكانة مميزة لدى الجمهور، انطلقت في عالم التمثيل بمسلسل الجامعة (2011) الذي ضم ممثلين شباب من أنحاء العالم العربي، لتشارك بعدها في عدة أعمال منها مسلسل صاحب السعادة (2014) أمام النجم الكبير عادل إمام، وبين السرايات (2015)، ونحب تاني ليه (2020)، وأفلام مثل تراب الماس، الكويسين، والفيل الأزرق 2 مع المخرج مروان حامد، وفيلم التشويق 122.

ياسمين عبد العزيز ونحب تاني ليه الستات بتعرف تقتل فيلم الجواهرجى اخبار تارا عماد

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