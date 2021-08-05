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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نادر حمدي يحتفل بعيد ميلاد تركي آل الشيخ.. صورة

تركي ال الشيخ ونادر
تركي ال الشيخ ونادر

حرص الفنان نادر حمدي علي تهنئة المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية بعيد ميلاده.


ونشر نادر حمدى صورة له برفقة تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام"، وكتب: "كل سنة وانت بخير وسعادة وصحة يا معالي المستشار".


يذكر أن المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، قد نشر صورة جديدة من كواليس مسلسله الجديد “الثمانية” عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.


وعلق تركى آل الشيخ على الصورة: “المخرج الكبير أحمد مدحت.. الفنان القدير خالد الصاوي.. والنجم الكبير آسر ياسين والنجوم غادة عادل ومحمود البزاوي وريم مصطفى ومحمد علاء جامايكا ومصطفى البنا والممثل السعودي خالد صقر  ومهندس الديكور القدير محمد عطية ومصممة الملابس القديرة منى التونسي ومدير التصوير العالمي توماس اورن توماسون والمونتير هيثم كرم.. ومحمد عبدالمتعال رئيس قناة ام بي سي مصر وحمادة اسماعيل المشرف العام على الانتاج والمنتج الاستاذ عبدالله ابو الفتوح والمنتج المنفذ احمد سوكة”.


مسلسل "الثمانية"، يعد أول عمل يقوم بتأليفه تركى ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومن إنتاج مجموعة MB، وإخراج أحمد مدحت.


أبطال مسلسل الثمانية 
تركى آل الشيخ أعلن عن ابطال مسلسل "الثمانية" حيث يشارك عدد كبير من النجوم من مصر والوطن العربي، من بينهم آسر ياسين، خالد الصاوي، هشام سليم، غادة عادل، محمود البزاوي، ريم مصطفي، محمود علاء (جامايكا)، منذر رياحنة، ومصطفي البنا.

 

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IMG_٢٠٢١٠٨٠٥_٠٤٣٥١٨
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نادرحمدي تهنئة عيد ميلاد رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية صورة جديدة

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