أخصائية تغذية علاجية تكشف طريقة فقدان الوزن لمن تعاني من تكيس المبيض

قالت الدكتورة نهال حافظ اخصائي تغذية علاجية، إن السيدات اللاتي يعانين من تكيسات المبيض ويرغبن في فقدان الوزن عليهم اتباع كورس غذائي جيد مع أخذ منتج الاناسيليوم.

وأضافت نهال حافظ في حوارها في برنامج " 3 ستات " المذاع على قناة " صدى البلد "، :"تكيسات المبيض يكون سببها ارتفاع هرمون الذكورة وهرمون الأنسولين مما يؤدي إلى تخزين الدهون وتقليل حرق الدهون القديمة ".

وتابعت نهال حافظ:"البعض قد يعاني من مشاكل في الغدة الدرقية وتكون لها علاقة بهرمون الأنوثة وبعد سن الأربعين يبدأ حدوث خلل في الغدة الدرقية مما يؤثر على معدل حرق الدهون في الجسم وخاصة لدى السيدات.

واكملت نهال حافظ :" مع وجود مشاكل في الغدة الدرقية يكون هناك بطء في فقدان الوزن ومن يرغب في فقدان الوزن مع مشاكل الغدة الدرقية يتبع كورس قوي مكثف من أجل فقدان الوزن داخل شركة اون تارجت فارما ".

وتابعت :" نعمل مع مريض الغدة الدرقية على تغيير شكل الجسم أكثر من الوزن كي تكون نفسية من يرغب في فقدان الوزن جيدة ".

التخسيس وفقدان الوزن

قالت الدكتور هبة العوضي استشاري التغذية العلاجية والتجميل والليزر، إن فكرة التخسيس بمجرد أن تمر على عقل مريض السمنة المفرطة يشعر بالإحباط، مضيفة أنه يأتي في التفكير أن التخسيس يعني غلق الفم عن الطعام.



وأضافت هبة العوضي، في حوارها مع الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج تفاصيل، المذاع عبر شاشة صدى البلد 2،، أن موضوع انقاص الوزن بشكل آمن أصبح سريعا وبطرق جديدة من خلال كورسات أمانة من أسهل وأسرع الكورسات.



وأوضحت الدكتور هبة العوضي استشاري التغذية العلاجية والتجميل والليزر، أن الكورس الواحد يعمل على سد الشهية بطريقة آمنة جدا، متابعة أن هذه الكورسات بديلة لعملية تكميم المعدة وأيضا تعلي الحرق الدهون، ونحت القوام.



وأكدت الدكتور هبة العوضي استشاري التغذية العلاجية والتجميل والليزر، أن من خلال هذه الوسيلة كبسولات ونقط وأعشاب لمدة شهر ولا يتطلب عمل دايت ولا يتطلب دخول جيم لممارسة الرياضة.