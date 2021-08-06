وزيرة الثقافة في حفل ريهام عبد الحكيم ومي فاروق بالإسكندرية .. صور

في احتفالية كوكب الشرق

شهدت الفنانه الدكتور ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة احتفالية كوكب الشرق التي نظمتها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " واحياها المطربتان ريهام عبد الحكيم ومي فاروق بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو عماد عاشور.

تفاصيل احتفالية كوكب الشرق

يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية لمسارح الدولة ومتابعة تنفيذ خطط الانشطة الفنية والثقافية خلال فصل الصيف في المدن والمحافظات الساحلية من قبل وزيرة الثقافة .

وزيرة الثقافة في احتفالية كوكب الشرق

قالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم ان الحفاظ علي التراث والموروث الموسيقي والغنائي المصري احد اهم الاهداف الرئيسية للدولة واشارت ان حرص وزارة الثقافة من خلال هيئاتها ومؤسساتها علي تنشيط الذاكرة الفنية من خلال الاحتفاء باعلام الموسيقي والغناء يهدف الى تعريف الأجيال الجديدة بالرموز الخالدة الذين سطروا تاريخ الإبداع المصري، مؤكدة ان القوى الناعمة احد اهم الأدوات الفاعلة التي تساهم في بناء وتطوير المجتمع ونشر التنوير ، واشادت بوعي الجمهور وإقبالة علي المنتج الثقافي والفني الذي تقدمه الدولة مضيفة ان الجمهور المصري هو النبراس الذي يضئ درب الفنون بثرائها وتعددها وتنوعها .

وكان الاحتفال قد شهد تألق الاصوات الكلثومية المطربة ريهام عبد الحكيم التي شدت بأغنيتي الحب كده ، الاطلال ثم عزف المايسترو عماد عاشور علي آلة التشيللو من الحان موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب موسيقي ودارت الايام كما ابهرت الفنانه مي فاروق الجمهور بأغنيتي جددت حبك وانت عمري وفي ختام الاحتفال قدمتا المطربتان مي وريهام دويتو لرائعة الشاعر بيرم التونسي والموسيقار زكريا أحمد غني لي شوي شوي .