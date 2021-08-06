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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمير توفيق يداعب جماهير الأهلي بصورة له مع ميسي بعد رحيله عن برشلونة

صدى البلد

علق امير  توفيق مدير تعاقدات النادي الأهلي على رحيل ليونيل ميسي نجم برشلونة من الفريق خلال الفترة المقبلة من عقب انتهاء تعاقده رسميا مع الفريق.

 

ونشر أمير توفيق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ انستجرام ” صوره تجمعه بـ ميسي و كويستيانو رونالدو نجم يوفينتوس الإيطالي في اعلان تعاقدهما مع الأهلي وعلق بصور وجوه ضاحكة .

 

وتوافد عدد كبير من جماهير برشلونة أمام ملعب "الكامب نو"، بعد رحيل أسطورة الفريق ليونيل ميسي بشكل رسمي عن النادي.

وسيطرت حالة من الحزن على جميع الحاضرين.

وأعلن نادي برشلونة رسميا رحيل قائده ليونيل ميسي عن الفريق بشكل رسمي.

ونشر برشلونة بيانا أكد فيه رحيل النجم الأرجنتيني عن النادي بعد فشل مفاوضات التجديد.

كشفت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة مدوية وهي رفض ميسي تجديد تعاقده مع فريق برشلونة.

وحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية فإن ميسي أصبح بعيدا عن تجديد تعاقده مع برشلونة أكثر من أي وقت مضى، والمحادثات بين الطرفيين وصلت لطريق مسدود.

وأكدت الصحيفة أن الأمور وصلت لمرحلة اللاعودة ولابورتا يعرف ذلك جيدا.

ووصل الأرجنتيني ليونيل ميسي، أمس الأربعاء، لمدينة برشلونة الإسبانية بعد انتهاء إجازته الصيفية بجزيرة إيبيزا.

وكشفت تقارير صحفية أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، سيعقد مؤتمرًا صحفيًا بعد إعلان رحيل ليونيل ميسي رسميًا عن الفريق. 

وحسب  صحيفة "سبورت" الإسبانية  سيعقد لابورتا مؤتمرًا صحفيًا اليوم الجمعة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بتوقيت القاهرة، للحديث عن رحيل ميسي.

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