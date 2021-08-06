نتيجة تصفيات طلاب المعاهد الازهرية على مستوى الجمهورية في بطولة الكرة الطائرة

انطلقت أمس الخميس، تصفيات منتخبات المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية لبطولة كرة الطائرة (قطاعات ) واتسمت بروح التنافس بين منتخبات المناطق المشاركة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لجميع المشاركين في البطولة من طلاب وهيئة اشراف.



وجاءت نتيجة التصفيات كالتالي:-

أولاً قطاع الإسكندرية وكانت المنافسة بين مناطق ( الإسكندرية– البحيرة – الغربية – كفر الشيخ – القليوبية – جنوب سيناء) وذلك على ملاعب المدينة الشبابية بـ أبوقير بمدينة الإسكندرية وصعد إلى النهائيات المركزية منطقتي (القليوبية والبحيرة) .



ثانياً: قطاع بورسعيد وكانت المنافسة بين مناطق( بور سعيد – المنوفية – الدقهلية – دمياط – الإسماعيلية) وصعد إلى النهائيات المركزية منطقتي (المنوفية والدقهلية) وذلك على ملاعب صالة 6 أكتوبر المغطاة ببورسعيد وبحضور الدكتورة نوال حسنى مدير عام الرعاية الرياضية بالأزهر الشريف و فضيلة الشيخ وسيم متولي خليل رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بورسعيد الأزهرية والوكيل الثقافي للمنطقة الدكتور أحمد مصطفى.



ثالثاً: قطاع بني سويف وكانت المنافسة بين مناطق( بنى سويف – الجيزة – الفيوم – المنيا – الوادي الجديد – القاهرة ) وذلك على ملاعب الصالة المغطاة ببنى سويف وصعد إلى النهائيات المركزية منطقتي( بنى سويف والمنيا).

رابعاً قطاع الأقصر وكانت المنافسة بين مناطق( الأقصر – أسوان – قنا – البحر الأحمر – أسيوط ) وذلك على ملاعب مركز التنمية الرياضية بطيبة . وصعد إلى النهائيات المركزية منطقتي(أسوان وقنا).



على أن تكون التصفية على مستوى الجمهورية لتحديد المراكز الأربعة الأولى لبطولة كرة اليد للمرحلة الثانوية بنين خلال الفترة من 21 إلى 25 أغسطس الجاري بمدينة الإسكندرية

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