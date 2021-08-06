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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريال مدريد السبب.. الصحف الإسبانية تكشف سر رحيل ميسي عن برشلونة

صدى البلد

علقت بعض الصحف الإسبانية على رحيل ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة عن الفريق بعد انتهاء تعاقده مع الفريق وقراره بـ عدم التجديد.

 

وكتبت صحيفة ماركا الاسبانية موضوع بـ عنوان “ ميسي لن يستمر مع برشلونة " حيث أكد أن برشلونة بذل قصارى جهده لتجديد عقد ميسي مع الفريق ولكن الأزمة المالية حالت دون ذلك .

 

وأضافت أن برشلونة حاول استغلال الاتفاق مع صندوق استثمار CVC والذي حصل على حقوق الدوري الاسباني مقابل 2.7 مليار يورو ولكن رفض ريال مدريد و استحاله استكمال صفقة ميسي أدى لفشل الاتفاق .

 

وتابعت الصحيفة أن لوائح الدوري الاسباني والازمة الاقتصادية هما السر وراء فشل المفاوضات .

 

وكتبت صحيفة “ اس ” موضوع بـ عنوان “ ميسي هو بالفعل تاريخ برشلونة ”

وأكدت الصحيفة أن برشلونه القي باللوم على الليجا في عدم اتمام المفاوضات حيث ان رحيل ميسي وضع نهاية لـ تاريح افضل للاعب في العالم وفي تاريح النادي الاسباني 

 

بعد زلزال ميسي .. البرغوث يقترب من باريس ومبابي على أبواب مدريد
 

كشف تقرير صحفي إسباني اقتراب نادي باريس سان جيرمان التعاقد مع ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني.

 

وكان نادي برشلونة الاسباني أعلن رسميا رحيل ميسي عن صفوف الفريق بسبب الاخفاق في تجديد التعاقد معه وعدم الوصول إلى اتفاق مناسب للطرفين .

 

وحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية فإن باريس أفضل وضعا الآن للتعاقد مع ميسي خلال الانتقالات الصيفية بعد المنافسة القوية مع مانشستر سيتي الموسم الماضي .

 

وأشارت الصحيفة إلى أن التعاقد مع ميسي سيكون مطالبا برحيل مبابي لصفوف ريال مدريد الإسباني بعد رفضه تجديد التعاقد مع باريس وبجانب موازنة قوانين اللعب المالي النظيف .

 

ويبدو أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بدأ بالفعل إجراءات تقديم عرض مادي قوي للحصول على خدمات مبابي الصيف الجاري خصوصا بعد أنباء اقتراب ميسي من باريس وبالتالي سيكون سهلا عليه الرحيل بدلا من الانتظار إلى نهاية الموسم.

 

توافد عدد كبير من جماهير برشلونة أمام ملعب "الكامب نو"، بعد رحيل أسطورة الفريق ليونيل ميسي بشكل رسمي عن النادي.

 

وسيطرت حالة من الحزن على جميع الحاضرين.

 

وأعلن نادي برشلونة رسميا رحيل قائده ليونيل ميسي عن الفريق بشكل رسمي.

 

ونشر برشلونة بيانا أكد فيه رحيل النجم الأرجنتيني عن النادي بعد فشل مفاوضات التجديد.

 

كشفت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة مدوية وهي رفض ميسي تجديد تعاقده مع فريق برشلونة.

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