أحمد المنسي ومحمد صلاح.. رموز ملهمة في مناهج العربي الجديدة لطلاب الإعدادي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إدراج شخصيات بارزة مثل الشهيد أحمد المنسي، والضابط محمد مبروك، ولاعب كرة القدم محمد صلاح، ضمن مناهج اللغة العربية للمرحلة الإعدادية في إطار المناهج المطوّرة للعام الدراسي الجديد.



وأوضحت الوزارة أنها ستواصل نشر الكتب الدراسية عبر موقعها، مشيرة إلى التعاون مع مؤسسات وطنية ودولية، منها الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، لتطوير مناهج التربية الدينية.



كما تم تطوير كتاب الرياضيات بالتعاون مع الجانب الياباني لتعزيز المهارات الأساسية.



وأكدت الوزارة أن جميع حقوق الملكية الفكرية لهذه المناهج مملوكة للدولة، وأن التطوير يهدف لتبسيط المحتوى وتحفيز الإبداع والتفكير النقدي لدى الطلاب.



ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

https://youtube.com/shorts/Hllind58mL8