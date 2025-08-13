قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل سلطة التبولة اللبنانية.

طريقة عمل التبولة

2 كوب بقدونس مفروم ناعم

30 ورقة نعناع أخضر أو 2 ملعقة صغيرة نعناع ناشف مطحون

1/2 كوب عصير ليمون

1/2 كوب برغل

3 طماطم متوسطة الحجم

5 ملاعق طعام زيت زيتون

3 حبات بصل أخضر كبار، يستخدم الجزء الأبيض فقط

ملح حسب الرغبة

طريقة عمل سلطة التبولة :

1. قومي بفرم كل من ( البقدونس - النعناع - الطماطم - الجزء الأبيض من البصل الأخضر ) فرماً ناعماً.

2. اخلطي كل المكونات المفرومة معاً في صحن عميق.

3. قومي بنقع البرغل في ماء ساخن حتى تجدين حبات البرغل أصبحت طرية.

4. صفي البرغل من الماء.

5. اضيفي البرغل المصفى على خليط البقدونس المفروم.

6. ضيفي الليمون و زيت الزيتون.

7. تبلي السلطة بالملح.

8. قومي بخلط كل المكونات معا ثم قدميها.