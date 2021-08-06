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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لينا شاماميان تحيي حفلا غنائيا في الإسكندرية.. غداً

لينا شاماميان
لينا شاماميان

تختتم الفنانة لينا شاماميان، فعاليات مهرجان الصيف الدولي بالإسكندرية بحفل غنائي غداً السبت وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بالقاعة الكبرى.

ومن المتوقع أن تقدم لينا شاماميان، عدد من أبرز الأغاني الخاصة بها على مدار مشوارها الفني ومن بينها "هنعيش ونشوف"  تتر مسلسل "إلا أنا"، والذي حقق نجاحا كبيرا فور عرض حلقاته.

لينا شاماميان تبدع في غناء تتر مسلسل إلا أنا على الهواء

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مسلسل "إلا أنا" فكرة يسري الفخراني، وعُرض العام الماضى في 8 حكايات، كل حكاية 10 حلقات، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة.

يذكر أن لينا شاماميان فنانة ومطربة سورية من جذور أرمينية، تمتد رحلتها الغنائية لقرابة 20 سنة، حصيلتها 4 ألبومات: “هالأسمر اللون”، و"شامات"، و"غزل البنات" و"لونان" وعشرات من الأغاني المنفردة، وتستعد حاليا لإطلاق أجدد أعمالها الغنائية “تذكري”.

 

لينا شاماميان الفنانة لينا شاماميان مهرجان الصيف الدولي إلا أنا يسري الفخراني

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