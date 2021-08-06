لينا شاماميان تحيي حفلا غنائيا في الإسكندرية.. غداً

تختتم الفنانة لينا شاماميان، فعاليات مهرجان الصيف الدولي بالإسكندرية بحفل غنائي غداً السبت وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بالقاعة الكبرى.

ومن المتوقع أن تقدم لينا شاماميان، عدد من أبرز الأغاني الخاصة بها على مدار مشوارها الفني ومن بينها "هنعيش ونشوف" تتر مسلسل "إلا أنا"، والذي حقق نجاحا كبيرا فور عرض حلقاته.

مسلسل "إلا أنا" فكرة يسري الفخراني، وعُرض العام الماضى في 8 حكايات، كل حكاية 10 حلقات، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة.

يذكر أن لينا شاماميان فنانة ومطربة سورية من جذور أرمينية، تمتد رحلتها الغنائية لقرابة 20 سنة، حصيلتها 4 ألبومات: “هالأسمر اللون”، و"شامات"، و"غزل البنات" و"لونان" وعشرات من الأغاني المنفردة، وتستعد حاليا لإطلاق أجدد أعمالها الغنائية “تذكري”.