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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

بشاري: العالمي للمجتمعات المسلمة يحمي الشباب من تيارات العنف والإرهاب

الدكتور محمد بشاري
الدكتور محمد بشاري الأمين العام للمجتمعات المسلمة

قال الدكتور محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، والذي يتخذ من أبو ظبي مقرا له، إن المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة هو منظمة غير حكومية عالمية أنشئت سنة 2018 بحضور أكثر من 142 منظمة إسلامية منتشرة في أكثر من 100 دولة خارج العالم الإسلامي

وأضاف محمد بشاري، في ندوة بموقع صدى البلد، أن أهمية المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة هو الإهتمام بقضايا المسلمين خارج العالم الإسلامي، وسمي بالمجتمعات المسلمة بدلا من مصطلحات الجاليات أو الأقليات المسلمة، فليس هناك أقلية وأكثرية في المجتمعات الديمقراطية، فلا يمكن أن صف مسلمي الهند بالأقلية رغم أن عددهم 250 مليون مسلم، وفي الصين 150 مليون مسلم، وروسيا 30 مليون مسلم، وأوروبا الغربية والشرقية 50 مليون مسلم.

وكشف بشاري، عن رؤية المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، منوها بأنها تكمن في الحرص على حماية أبناء المسلمين والشباب من تيارات العنف والتطرف وجماعات الإرهاب التي تعمل جاهدة على التبشير بمشروعها التخريبي الذي خرب كثير من البلاد داخل وخارج العالم الإسلامي.

وأوضح، أن المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة يعمل كذلك على الرفع من مستوى الأداء الوظيفي للمراكز الإسلامية حتى تقوم بواجبها نحو إيضاح صورة الإسلام وتصحيحها لدى وسائل الإعلام والمناهج التعليمية، وتوجيه أبناء المسلمين التوجيه الصحيح، حلا يكون هناك تناقض بين ممارسة الشعائر الإسلامية ومقتضيات المواطنة الغربية.

وذكر أن من آليات العمل التي يقوم بها المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، التوضيح والإيضاح في كثير من الندوات والمحاضرات والمؤتمرات التي تعقد في أوروبا الشرقية والغربية وروسيا وأفريقيا وآسيا وأستراليا وأمريكا، فهناك العديد من الفعاليات التي تناقش قضايا الوجود الإسلامي ومستقبلها في هذه البلدان

كذلك العمل على ضياغة خطاب ديني ينطلق بالظرفية المكانية في المجتمعات متععدة الأعراق والأجناس، وتم التعاون في هذا الأمر مع رابطة الجامعات الإسلامية ومقرها الأزهر الشريف، والجامعات العربية والإسلامية للنهوض بمستوى الأداء الوظيفي للمؤسسات التربوية والتعليمية في هذه المجتمعات

كذلك يهتم المجلس بقضايا الأسرة والمرأة والشباب، وتم عقد عدة مؤتمرات في أفريقيا والبرازيل في هذا الأمر، حتى في زمن كورونا، فقد عقد المجلس أكثر من 100 نشاط في سنة واحدة وهذا يتم بكل اللغات العالمية على حسب الدولة التي فيها هذا النشاط.

محمد بشاري العالمي للمجتمعات المسلمة المجلس العالمي المسلمين الشباب تيارات العنف

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