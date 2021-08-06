أولمبياد طوكيو.. حبيبة مرزوق تنهي منافسات الجمباز الإيقاعي في المركز الـ25

أنهت المصرية حبيبة مرزوق لاعبة المنتخب الوطني للجمباز الايقاعي، منافسات تصفيات الجمباز الأيقاعي ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية والمقامة بطوكيو.

جاءت حبيبة في المركز الـ25 بإجمالي 73.35 نقطة، حيث يتأهل للأدوار النهائية 10 لاعبات فقط من أصل 26 لاعبة.

جدير بالذكر أن حبيبه مرزوق صاحبة ال 19 عاما، هذه هي مشاركتها الاولي في دورة الألعاب الأولمبية لمنافسات الجمباز الإيقاعي.

وحصلت حبيبة على 21.70 نقطة في منافسات الطوق، كما حصلت على 22.15 في منافسات الكرة.

وفي منافسات الصولجان حصلت حبيبى على 21.10 نقطة، لتحصل حبيبه على اجمالي 8.4 نقطة في منافسات الشريط.

أكبر بعثة مصرية في تاريخ الأولمبياد

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وابتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعب ولاعبة.

وتملك مصر في رصيدها ختي الأن ثلاث ميداليات برونزية نجح في احرازهم سيف عيسي في التايكوندو وهداية ملاك في التايكوندو ومحمد إبراهيم كيشو في المصارعة.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعب ولاعبة.