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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بث مباشر لشعائر صلاة وخطبة الجمعة من مسجد سيدي علي زين العابدين

خطبة الجمعة
خطبة الجمعة

نشرت الفضائية الأولى المصرية، بث مباشر لشعائر صلاة وخطبة الجمعة، مسجد سيدي علي زين العابدين بالقاهرة.

موضوع خطبة الجمعة

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم،  تحت عنوان "من دروس الهجرة النبوية : (المسجد والسوق والعلاقة بينهما )" ، مع التأكيد على جميع   الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

مساجد جديدة

من ناحية أخرى أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح ( 32 ) مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا) ، ومسجدين (صيانًة وترميمًا) اليوم الجمعة 6/ 8/ 2021م ، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه ( 1596 ) مسجدًا ، منها ( 1469 ) مسجدًا جديدًا ( إحلالًا وتجديدًا) ، و( 127 ) مسجدًا صيانة وترميمًا، وهي على النحو التالي:

 

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف قنا

1. محمد إبراهيم عويضة – بندر قنا

مديرية أوقاف البحيرة

2. عبد الحميد الوكيل – عزبة عبد الحميد الوكيل – الرحمانية

3. الفاروق أبو شاهين – أبو الشقاف- حوش عيسى

4. الجندي - نديبة – دمنهور

5. حماد– النبيره – إيتاي البارود

6. مطاوع قدح الشرقي – حفص - دمنهور

7. الرحمن تبع الغراقة – أبو المطامير

8. الهدى- الريكو-حوش عيسى

9. الإخلاص- حوض خيري- أبو حمص

 

مديرية أوقاف الدقهلية

10. الغفور الرحيم - عزبة المهندس- مركز السنبلاوين

مديرية أوقاف المنوفية

11. الرحمة- عزبة بهجات جريس- مركز أشمون

مديرية أوقاف كفر الشيخ

12. سيدي كامل – قرية مسير – إدارة كفر الشيخ شرق

 

مديرية أوقاف المنيا

13. السيدة زينب – طوة المنيا

14. الرحمة بمزروع – ابجاج الحطب - مطاي

15. الشيخ أبو المجد- البدرمان – مركز دير مواس

مديرية أوقاف الشرقية

16. عرب حميدة طواحين الإبراهيمية

17. الرحمة منشأة رضوان أبو كبير

 

مديرية أوقاف سوهاج

18. الرحمن الشرقي – نجع المراغمة – أولاد يحيي قبلي- دار السلام

19. النواصر – قرية الخيام- دار السلام

مديرية أوقاف أسيوط

20. النهضة – قرية باويط – ديروط – شمال ديروط

21. التوبة – قرية موشا – أسيوط- المركز القبلي

 

مديرية أوقاف بني سويف

22. الرحمن الغربي – نزلة المشارقة – إهناسيا

23. عبد الرحمن إبراهيم – بهبشين - ناصر

مديرية أوقاف القليوبية

24. فاطمة الزهراء – كفر شكر

مديرية أوقاف جنوب سيناء

25. الزنوق – العسلة – دهب

26-32 سبعة مساجد أخرى بجنوب سيناء

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف جنوب سيناء

1. العقيل بن أبي طالب – رأس سدر

مديرية أوقاف البحيرة

2. النور السنهوري – ششت الانعام – ايتاي البارود
 

بث مباشر خطبة الجمعة الجمعة موضوع خطبة الجمعة مساجد جديدة

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