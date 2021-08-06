وزير الأوقاف: من يتاجر بدين وبيوت الله لن يفلح أبدا

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن النبي أول ما نزل المدينة المنورة، حرص على تأسيس المسجد النبوي المبارك، ففي المسجد الصدق والرحمة والأمانة والأخلاق.

وأضاف وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة من مسجد سيدي علي زين العابدين بالقاهرة، أن المساجد نتعلم منها القيم ومراقبة الله عزوجل، فمن يسجد بين يدي الله في كل يوم صادقا مخلصا لا يكون مصليا حقيقيا إلا إذا راقب الله في سره وعلنه.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أنه إلى جانب المسجد الذي هو رمز الجانب الروحي، أسس النبي السوق كرمز للجانب الحياتي، منوها بأن هناك معاني بين الربط بين السمج والسوق.

وذكر أن من هذه المعاني، هو أن من انفصلت سلوكياته في المسجد عن السوق فهو على خطر عظيم، فمن لم يكن سوقه كمسجده فهو على خطر عظيم، حيث يقول الله تعالى "إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ".

وتابع: “يقول أهل العلم، من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر، فلا صلاة له، فالمسجد لا يعني أبدا المتاجرة بدين الله”.

وأكد أن من يتاجر بدين الله وببيوت الله لن يفلح أبدا، كما يقول القائل “صلى وصام لأمر كان يطلبه فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام”.



موضوع خطبة الجمعة



حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان "من دروس الهجرة النبوية : (المسجد والسوق والعلاقة بينهما )" ، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

مساجد جديدة



من ناحية أخرى أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح ( 32 ) مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا) ، ومسجدين (صيانًة وترميمًا) اليوم الجمعة 6/ 8/ 2021م ، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه ( 1596 ) مسجدًا ، منها ( 1469 ) مسجدًا جديدًا ( إحلالًا وتجديدًا) ، و( 127 ) مسجدًا صيانة وترميمًا