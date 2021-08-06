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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف: المؤمن يعمر الدنيا ولا يخربها باسم الدين

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن ديننا قائم على التوازن بين حاجات الروح والجسد، كما في الآية الكريمة "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ".


وأضاف وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة من مسجد سيدي علي زين العابدين بالقاهرة، أن الله تعالى بعد هذه الآية الكريمة "فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ".

وأشار إلى أن النبي كان يقول "اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي" فجمع بين صلاة الدنيا والآخرة في الدعاء.

وأكد أن المؤمن يعمر الدنيا بالدين ولا يخربها باسم الدين، منوها بأننا لابد أن نتعلم من النبي وسيرته في أفعاله وأقواله، ونسير على نهجه في تعمير الأرض.


موضوع خطبة الجمعة


حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم،  تحت عنوان "من دروس الهجرة النبوية : (المسجد والسوق والعلاقة بينهما )" ، مع التأكيد على جميع   الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

مساجد جديدة


من ناحية أخرى أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح ( 32 ) مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا) ، ومسجدين (صيانًة وترميمًا) اليوم الجمعة 6/ 8/ 2021م ، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه ( 1596 ) مسجدًا ، منها ( 1469 ) مسجدًا جديدًا ( إحلالًا وتجديدًا) ، و( 127 ) مسجدًا صيانة وترميمًا

وزير الاوقاف خطبة الجمعة المؤمن الدنيا الدين تعمير الأرض

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