5000 جنيه سنويا.. شروط ترخيص عربات الطعام المتنقلة

لم يحقق قانون وحدات العربات المتنقلة- رغم صدوره قبل 3 أعوام- الهدف الرجو منه أو لم يتم تفعيله على أرض الواقع بشكل كامل، لذلك تستعد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، لتقديم تعديل على مشروع القانون، لتحقيق الهدف منه.

وتتضمن التعديلات الجديدة، عددا من التيسيرات لسرعة الحصول على ترخيص نشاط العربات المتنقلة، وبخاصة أن القانون الحالى ينص على إلزام وحدات الطعام المتنقلة بالحفاظ على سلامة منتجاتها، وسلامة وصحة المستهلكين، مع الحفاظ على النظافة العامة، ومنع التلوث والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات، وفقا لأحكام القوانين المقررة فى هذا الشأن، مع عدم الإخلال بقواعد السير والمرور.

على الجانب الآخر، ستتضمن التعديلات الجديدة أيضا، زيادة قيمة الغرامة على عربات الطعام غير المرخصة فى الشارع ومن بينها عربات الفول والكبدة والسوشى التى انتشرت فى الأونة الأخيرة، بالإضافة إلى أصحاب السيارات الملاكى والفان الذين يحولون سيارتهم لعربات تقديم مشروبات ومأكولات خفيفة.

ترخيص عربات الطعام



نصت المادة الخامسة من القانون الحالي على أن يشترط لمنح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة الشروط الآتية:

(1) أن يكون طالب الترخيص شخص اعتباري أو طبيعي مصري، وفى حالة الشخص الطبيعي، أن يكون قد بلغ 18 عاما.

2 ) ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وتعتبر التراخيص الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون شخصية، ولا يجوز التنازل عنها أو نقلها إلى الغير إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة.

وفى حالة وفاة المرخص له بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة، يجب على من آلت إليهم ملكية الوحدة في الأحوال التي تكون مملوكة للمرخص له، إبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة بأسمائهم واسم من ينوب عنهم، ويكون النائب في هذه الحالة مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم طلب نقل الترخيص لهم خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة.

ويحدد الترخيص الصادر، مدة الترخيص بما لا يقل عن 3 سنوات قابلة للتجديد، ونوعه والنطاق الجغرافي له، والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التى يتعين توافرها فى الوحدة حسب نوعها، ويكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنوياً، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص.