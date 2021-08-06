عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص | نجل عمرو دياب وراء صورة الهضبة ودينا الشربيني الأخيرة.. تفاصيل

عمرو دياب وابنه عبد
عمرو دياب وابنه عبد الله

علم “صدى البلد” أن سبب انضمام الهضبة عمرو دياب إلى الحملة الدعائية لإحدي التطبيقات على السوشيال ميديا يعود إلى ابنه عبد الله.

 

ويشارك عبد الله بنسبة في هذا التطبيق قد تصل إلى أكثر من مليون جنيه حيث استطاع أن يقنع والده بالانضمام للتطبيق.


وكشف “صدى البلد”، أن صورة عمرو دياب ودينا الشربيني المتداولة هي صورة مجمعة لهما؛ حيث أن عمرو دياب تصور منفرداً كما تصورت دينا الشربيني أيضآ بمفردها ليتم جمع الشخصيات الدعائية للابلكيشن بعد ذلك.

 

كما علم “صدى البلد”، أن موعد التقاط الصورة كان قبل انفصال الهضبة ودينا الشربيني بشهر؛ كما تصورا صورة أخرى في نفس يوم تصوير الصور الدعائية.


وتداول عدد كبير من جمهور الهضبة عمرو دياب، صورة له مع حبيبته السابقة - الفنانة دينا الشربيني - وهي على يمينه، وعلى يساره النجمة يسرا، ويحيطهم عدد كبير من النجوم.


وتساءل الكثيرون حول حقيقة عودة عمرو دياب لحبيبته دينا الشربيني مرة أخرى، ولكن تبين أن الصورة من كواليس إعلان لإحدى منصات الفيديوهات التي يشارك بها عدد كبير من النجوم على راسهم الهضبة، ولم يتم التاكد من عودة الثنائي للارتباط مجددا.

 

يأتي ذلك بعدما، واجهت الفنانة دينا الشربيني موقفا محرجا خلال حضورها العرض الخاص لفيلمها “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”.

 

ووجه إليها أحد المراسلين سؤالا عن المطرب عمرو دياب وقال :" لماذا وضعت صورة لابنة عمرو دياب في عيد ميلادها؟ هل تحاولين التمهيد للعودة إليه مرة أخرى؟".

 

وهو ما جعل دينا الشربيني تنفعل وتنسحبت من أمام الكاميرات، وقالت:"انتوا فظاع امسحوا التقرير دا بعد اذنكوا".

 

محاولات صلح:


وكانت قد انتشرت خلال الفترة الماضية أخبار تؤكد أن هناك محاولات  تتم للصلح بين النجم عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، وذلك بعد حوالي ستة أشهر من انفصالهما .

وعلم صدى البلد أنه بالفعل هناك محاولات تتم من أجل الصلح بينهما، ولكن هذه المحاولات لم تكن الأولى حيث حرصت دينا أثناء تواجدها في دبي يوم رأس السنة على التقرب من الهضبة مرة أخرى ولكنه رفض ذلك .

المحاولات استمرت من جانب بعض الأصدقاء المقربين خاصة أن هناك أصدقاء مشتركين بين الهضبة ودينا ، ومن الشخصيات التي بادرت من أجل الصلح المنتج موسي عيسى ابن شقيقة المخرج طارق العريان والذي يعد أحد أصدقاء دينا المقربين للغاية وهو أيضا تجمعه صداقه بعمرو دياب.

الصديق الاخر هو أحد المسئولين الذي حاول عقد جلسات عديدة بين الهضبة ودينا إلا أن محاولاته باءت بالفشل .. بسبب رفض الهضبة المستمر.

دب اليأس في الأصدقاء وأصبح الموضوع شبه مغلق بالنسبة لهم خاصة مع رفض الهضبة المستمر .. الا أن قيام عمرو دياب  بإرسال عطره الجديد إلى عدد من فريق عمل مسلسل دينا الشربيني الجديد المقرر عرضه في رمضان، من بينهم مخرج العمل ومدير التصوير ومؤلف العمل محمد سليمان عبد المالك ،  والذي نشر صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لزجاجة العطر وكتب عليها " شكرا يا هضبة ".، جعل الأصدقاء يفكرون مرة أخرى في إمكانية الصلح بينهما.

ولكن هذه المرة أيضا باءت بالفشل ليصبح مسلسل عمرو دياب ودينا الشربيني مستمرا .


علم صدى البلد ان صورة عمرو دياب ودينا الشربيني المتداولة  هي صورة مجمعة لهم ؛ حيث أن عمرو دياب تصور منفرداً كما تصورت دينا الشربيني أيضآ بمفردها ليتم جمع بعد ذلك الشخصيات الدعائية للابلكيشن.

كما علم صدى البلد ان موعد التقاط الصورة كان قبل انفصال الهضبة ودينا الشربيني بشهر؛ كما تصوروا صورة أخرى في نفس يوم تصوير الصور الدعائية .


تداول عدد كبير من جمهور الهضبة عمرو دياب ، صورة له مع حبيبته السابقة - الفنانة دينا الشربيني - وهي على يمينه، وعلى يساره النجمة يسرا، ويحيطهم عدد كبير من النجوم.


وتساءل الكثيرون حول حقيقة عودة عمرو دياب لحبيبته دينا الشربيني مرة أخرى، ولكن تبين أن الصورة من كواليس إعلان لإحدى منصات الفيديوهات التي يشارك بها عدد كبير من النجوم على راسهم الهضبة، ولم يتم التاكد من عودة الثنائي للارتباط مجددا.

يأتي ذلك بعدما، واجهت الفنانة دينا الشربيني موقفا محرجا خلال حضورها العرض الخاص لفيلمها “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”.

ووجه إليها أحد المراسلين سؤالا عن المطرب عمرو دياب وقال :" لماذا وضعت صورة لابنة عمرو دياب في عيد ميلادها؟ هل تحاولين التمهيد للعودة إليه مرة أخرى؟".

وهو ما جعل دينا الشربيني تنفعل وتنسحبت من أمام الكاميرات، وقالت:"انتوا فظاع امسحوا التقرير دا بعد اذنكوا".

عمرو دياب ابنه عبد الله الهضبة دينا الشربيني حقيقة عودة عمرو دياب لحبيبته دينا الشربيني

موضوعات متعلقة

أيمن بهجت قمر: الرياضة المصرية بخير والمنتخب الأوليمبي افتقد محمد صلاح

عرفت غلاوتي عند الناس.. أول تعليق من صلاح عبد الله بعد خروجه من المستشفي | خاص

خاص.. تعرف على موعد عقد قران نيللي كريم على هشام عاشور

أحمد العوضي يكشف لـ "صدى البلد" حقيقة مغادرة ياسمين عبد العزيز المستشفى

تعرف على موعد التقاط صورة عمرو دياب ودينا الشربيني المتداولة.. خاص

أيمن بهجت قمر في ضيافة «صدى البلد».. صور

نشرة الفن: إتمام الصلح بين دياب ونصر محروس.. صورة صادمة لـ سارة سلامة.. روب سمية الخشاب.. تدهور نفسية دلال عبد العزيز

في عيد ميلاد أحمد عقل.. أبرز أعماله وسر خلافه مع الزعيم

ترشيحاتنا

قبل قصف إسرائيل.. أهالي لبنان يسيطرون على "راجمة صواريخ" تابعة لحزب الله.. فيديو

خاص | نجل عمرو دياب وراء صورة الهضبة ودينا الشربيني الأخيرة.. تفاصيل

كارتيرون يمنح المثلوثي فرصة ذهبية لإثبات نفسه مع الزمالك

جيانا فاروق .. حفيدة حتشبسوت التى خطفت قلوب المصريين ببرونزية الكاراتيه

النيابة الإدارية تحيل وكيل مديرية الصحة السابق بكفر الشيخ و8 مسئولين للمحاكمة التأديبية

طائرات استطلاع إسرائيلية تحلق على طول الحدود اللبنانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وسقوط أمطار بالبلاد

بعد رحيله عن برشلونة.. ميسي يهدد حلم محمد صلاح

بعد فترة طويلة من انفصالهما.. عمرو دياب مع دينا الشربيني مجددا

وقف عن العمل وخصم نصف الأجر.. عقوبة الموظف متعاطي المخدرات بالقانون الجديد

لقيادة سيارة بدون لوحات.. القبض على الفنان حسن شاكوش بالساحل الشمالي

شاهد... ظهور نادر لشقيق الزعيم عادل إمام

الرئيس السيسي يوفد مندوبا لتشييع جنازة حسب الله الكفراوي

بعد تراجع مستواه.. مدرب جالاتا سراي يكشف مصير مصطفى محمد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الآلاف يفرون من الموت.. شاهد| ماذا فعلت الحرائق الضخمة في اليونان؟

طريقة التخلص من الناموس في المنزل

طريقة عمل فطيرة الزعتر والجبن بخطوات بسيطة

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر يوليو ..صور

فيديو

تختفي بعد 24 ساعة.. تيك توك TikTok يختبر أبرز ميزات سناب شات

فيديوجراف| بث مباشر .. شاب يتخلص من حياته في غرفة نومه

فيديو جراف.. نسب يشرف.. المصري نائل نصار يخطف قلب ابنة بيل جيتس

فيديوجراف.. بالملابس الداخلية .. صورة للراحل أحمد راتب تتسبب في بكاء ابنته

المزيد

ساحة رأي

ياسر عبيدو يكتب: طلاق بيل وميلندا لصحة الشركة

عبد الفتاح طارق يكتب: فترة ما بعد الامتحانات!

مني داوود تكتب: الاتيكيت نظافة قلب وأخلاق

نعمة الشنشوري تكتب: من هدي النبوة في حل مشكلات الزوجية

وفاء أبو السعود تكتب: بدل فاقد

د. ايمان محمود شاهين تكتب: غرس روح المواطنة والانتماء يبدأ من الأسرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ