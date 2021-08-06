عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لسة لسة .. أوكا يشوق جمهوره لأحدث مهرجاناته بفيديو على إنستجرام

صدى البلد

شوق الفنان أوكا عبر انستجرام متابعيه لصدور أحدث مهرجان له يحمل اسم «لسه لسه» اليوم الساعة السادسة مساءً من البوم «محمد صلاح».

 

ونشر أوكا فيديو صغيرا يحمل جزءا من الأغنية، وكتب عليها قائلًا: “النهارده الساعة ٦ مهرجان #لسه_لسه من البوم #محمد_صلاح”.

 

وكان قد طرح الفنان أوكا، مهرجان جديد بعنوان “التت” وذلك عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع “يوتيوب”.

 

وكانت الفنانة مي كساب، قد روجت لـ ألبوم “محمد صلاح” لزوجها المطرب الشعبي أوكا ونشرت صورة له عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وعلقت مي كساب قائلة: “خليكوا جاهزين عشان هتسمعو ألبوم جديد مختلف #الجنرال_أوكا ألبوم #محمد_صلاح قريبا على كل المنصات الإلكترونية”.

 

كما شاركت الفنانة مي كساب، جمهورها صورة جديدة نشرتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

 

وظهرت مي كساب فى الصور من زفافها، وكتبت معلقة من خلال الصورة: الحمد لله النهارده سلمنا ألبوم أوكا الجديد #محمد_صلاح إن شاء الله هتسمعوا ألبوم مختلف في كل حاجه كلمات ألحان توزيع أداء ميكس ماستر تعب شهور ربنا يديك من فضله وكرمه عشان إنت تستاهل خير الدنيا كله يا حبييي جمهورنا الحبيب شكرا ع الدعم والحب اللي بتغمرونا بيه طول الوقت بنحبكم أكثر  #الجنرال_أوكا#ألبوم #محمد_صلاح 2021 #الجنرال_كتالوج_بيمشو_عليه".

 

الفنان أوكا اوكا “لسه لسه” البوم “محمد صلاح” محمد صلاح

ترشيحاتنا

تعهدوا علي الفوز.. تفاصيل مكالمة رئيس الوزراء مع لاعبي منتخب كرة اليد

نهال حافظ تكشف تفاصيل مبادرة زواج بلا سمنة

محمد النني يفوز بجائزة "هدف الموسم" مع أرسنال

ما هو مصير اللجنة الثلاثية في حال تقديم موعد انتخابات اتحاد الكرة؟ التفاصيل كاملة

بعد أزمته الأخيرة.. مدرب أتروميتوس اليوناني يدافع عن عمرو وردة

مركب الملك خوفو ترسو على بر المتحف المصري الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وسقوط أمطار بالبلاد

8 شركات.. قرار جديد من روسيا بشأن استئناف رحلات الطيران إلى المنتجعات المصرية

بعد رحيله عن برشلونة.. ميسي يهدد حلم محمد صلاح

شهود يروون تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها في قليوب.. فيديو وصور

بعد فترة طويلة من انفصالهما.. عمرو دياب مع دينا الشربيني مجددا

تشيلسي يصارع باريس سان جيرمان.. ويبدأ التحرك لضم ميسي

لقيادة سيارة بدون لوحات.. القبض على الفنان حسن شاكوش بالساحل الشمالي

وقف عن العمل وخصم نصف الأجر.. عقوبة الموظف متعاطي المخدرات بالقانون الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الآلاف يفرون من الموت.. شاهد| ماذا فعلت الحرائق الضخمة في اليونان؟

طريقة التخلص من الناموس في المنزل

طريقة عمل فطيرة الزعتر والجبن بخطوات بسيطة

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر يوليو ..صور

فيديو

فيديوجراف.. رحلت قبل خطوبتها .. تفاصيل حب حياة ميرنا المهندس وأزمة مرضها

رئيس الوزراء يتواصل هاتفياً مع لاعبى منتخب اليد لمؤازرتهم قبل لقاء إسبانيا

تختفي بعد 24 ساعة.. تيك توك TikTok يختبر أبرز ميزات سناب شات

فيديوجراف| بث مباشر .. شاب يتخلص من حياته في غرفة نومه

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: إسم في معنى «1»

ياسر عبيدو يكتب: طلاق بيل وميلندا لصحة الشركة

عبد الفتاح طارق يكتب: فترة ما بعد الامتحانات!

مني داوود تكتب: الاتيكيت نظافة قلب وأخلاق

نعمة الشنشوري تكتب: من هدي النبوة في حل مشكلات الزوجية

وفاء أبو السعود تكتب: بدل فاقد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ