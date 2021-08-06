ما هو مصير اللجنة الثلاثية في حال تقديم موعد انتخابات اتحاد الكرة؟ التفاصيل كاملة

اتحاد الكرة في طريقه إلى انتخابات مبكرة أم اللجنة الثلاثية مستمرة؟



وجب توضيح الأمر الذي أثير عبر المواقع الإلكترونية، بشكوى الأندية المصرية للاتحاد الدولي لكرة القدم FiFa لعزل اتحاد الكرة، وعدم الموافقة على تمديد عمل اتحاد الكرة.

حقيقة ما أثير أن اتحاد الكرة الحالي "اللجنة الثلاثية" معين من ناحية الـ FiFa، وليس عن طريق جمعية عمومية للأندية، فالصحيح هو قرار من الـ FiFa، بالاستمرار أو إنهاء مهامهم.

ما هي الحالة التي يرحل خلالها اللجنة الثلاثية؟

حالة واحدة تقرر إيقاف عمل اللجنة الثلاثية القائمة بعمل الإتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد، وهي إقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم FiFa، بإنهاء عملهم أو تقديم موعد الانتخابات.

و للأندية الحق في تقديم شكوى بتقديم موعد الانتخابات إذا تواجدت تلاعب أو أي شكوك حول طريقة عمل اتحاد الكرة الحالي " اللجنة الثلاثية"، وقتها يقرر الاتحاد الدولي "FiFa" بعزلهم وإجراء انتخابات مبكرة.

قرار مد عمل اللجنة الثلاثية

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تمديد عمل اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة المصري، وذلك بعد أن كان تعيينهم مقتصر على موعد إجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد.

وكان فيفا قد أعلن خلال شهر ديسمبر 2020 عن تعيين اللجنة الثلاثية الحالية، خلفًا للجنة الخماسية التي كانت تدير اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، وأشار اتحاد الكرة عبر بيان رسمي، إلى أن الاتحاد الدولي "فيفا" قرر تمديد عمل اللجنة الثلاثية إلى 31 يوليو القادم، بعد إن كان تعيينهم مؤقتًا حتى إجراء انتخابات.

فيفا اختار اللجنة الثلاثية، برئاسة أحمد مجاهد، وعضوية أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي، من أجل إدارة اتحاد الكرة، خلفًا للجنة الخماسية السابقة.

ماذا قدمت اللجنة الثلاثية منذ توليها رئاسة اتحاد الكرة؟

أحمد مجاهد

عقد أحمد مجاهد العزم منذ اليوم الأول لتوليه مهام القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة بتكليف من الـ Fifa، على ضرورة فتح أربع ملفات شائكة ومريبة داخل اتحاد الكرة وضرورة القضاء على أي شبهة فساد أو مجاملة داخل هذه الملفات، وهو ما نجح فيه مجاهد بالفعل خلال وقت قياسي.

العمالة الزائدة والرواتب المبالغ فيها

سعي أحمد مجاهد منذ اليوم الأول لتسلمه مسئولية إدارة شئون اتحاد الكرة على فتح ملف العمالة الزائدة داخل اتحاد الكرة، بعدما تلاحظ له أن اللجنة الخماسية السابقة برئاسة عمرو الجنايني، عينت عدد كبير داخل الإدارات المختلفة باتحاد الكرة بمرتبات كبيرة، رغم عدم حاجة العمل داخل الاتحاد لهؤلاء الموظفين.

أصدر مجاهد بالفعل خلال أيام من توليه مهام اتحاد الكرة قرارات بإلغاء عمل هؤلاء الموظفين، الذين سبق وأن أصدرت اللجنة الخماسية السابقة برئاسة عمرو الجنايني قرارات تعيينهم، بعدما رأى عدم حاجة العمل داخل الاتحاد لتواجدهم، ولم يكتف بتسريح العمالة الزائدة، لكنه قرر أيضا تخفيض الرواتب المبالغ فيها التي سبق وأن خصصتها اللجنة السابقة لبعض كبار الموظفين داخل الاتحاد، وعلى رأسهم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة وليد العطار، وبعض مديري الإدارات داخل اتحاد الكرة.

وحرص مجاهد على إعادة العمل بلائحة الأجور والمرتبات المعمول بها في عهد المجلس السابق برئاسة هاني أبوريدة، والتي كانت تحدد سقف المرتبات للمدير التنفيذي ومديري الإدارات.

الـ VAR

الـ VAR

حرصت اللجنة الثلاثية منذ اليوم الأول على مراجعة الاتفاقيات التي أبرمتها اللجنة الخماسية مع الشركة المسئولة عن تنفيذ تقنية حكم الفيديو VAR في الدوري الممتاز، واكتشفت فيها بعض المخالفات المالية، بعدما تم إسناد تطبيق تقنية «الفار» للشركة الإسبانية بالأمر المباشر، دون إجراء مناقصة بين الشركات العاملة في هذا المجال كما ينص القانون.

وقرر مجاهد عقد جلسة مع مسئولي الشركة الإسبانية من أجل اطلاعها على المخالفات المالية القائمة في اتفاقها مع اللجنة الخماسية السابقة، وخيرهم بين تصحيح هذه المخالفات، أو فسخ التعاقد معها، في ظل وجود العديد من العروض لشركات أجنبية أخرى، قدمت لاتحاد الكرة عروضا أفضل من الناحية المالية والفنية لتطبيق تقنية الفار في الدوري المصري، خاصة بعد ظهور بعض العيوب الفنية في الأجهزة التي تستخدمها الشركة الإسبانية في تطبيق «الفار» بالدوري المصري.

وقام مجاهد بالتنسيق مع عضوي اللجنة الثلاثية محمد الشواربي وأحمد حسام عوض، بإعداد مذكرة كاملة بشأن المخالفات التي شهدها اتفاق اللجنة الخماسية مع الشركة الإسبانية، وكذلك المزايا التي تضمنتها العروض الأخري التي وصلت اتحاد الكرة من بعض الشركات الأخرى العاملة في نفس المجال، لعرضها على الشركة الراعية لاتحاد الكرة لمشاركة اللجنة الثلاثية في اتخاذ القرار المناسب بشأن استمرار التعاقد مع الشركة الإسبانية، أو فسخ التعاقد معها وإسناد الأمر لشركة أخرى تقدم عرضا أفضل يليق بمكانة وريادة الاتحاد المصري لكرة القدم.

تكليف اللجنة الثلاثية والمهام التي طلبت منها منذ توليها..

كلف FiFa، اللجنة الثلاثية بتاريخ 18 ديسمبر الماضي حتى 31 يناير الحالي بهدف استكمال التكليفات المحددة للجنة السابقة وهي إجراء انتخابات لتشكيل مجلس إدارة منتخب، وهو ما تعارض بقرار رئيس الوزراء بمنع انعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية اعتبارا من 4 ديسمبر الماضي ولمدة ستة أشهر ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

ولما كان تسيير أعمال الاتحاد في مقدمة تكليفات الاتحاد الدولي فقد سعت اللجنة منذ اليوم الأول تكليفه إلى اتباع الإجراءات الصحيحة لضمان حاضر ومستقبل أفضل للكرة المصرية وفق عدة ملفات على النحو التالي:

1- تسلمت اللجنة الثلاثية الاتحاد المصري أرصدته حوالي 80 مليون جنيه مصري وفي المقابل كان هناك بعض استحقاقات بلغت ما يقرب من 250 مليون جنيه مصري، إضافة إلى الرصيد الدولاري وقامت اللجنة بسداد ما يلي:

30.000.000 جنيه.

للجهة المنفذة لمشروع الهدف ومركز المنتخبات.

20.000.000 جنيه.

لشركة استادات قيمة مسحات.

4.000.000 جنيه.

للجهة التي كانت متعاقدة مع الاتحاد لعمل مساحات الموسم المنصرم

5.000.000 جنيه

مستحقات حكام عن الموسم الماضي.

4.000.000 جنيه.

مستحقات الحكام عن الفترة الجديدة في الموسم الحالي.

2.500.000 جنيه.

مكافآت للمنتخب الأوليمبي.

4.000.000 جنيه.

مكافأة متأخرة للمنتخب.

15.000.000 جنيه.

لأندية القسمين الثاني والثالث من مخصص الأندية.

2- قامت اللجنة الثلاثية بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات أزمة منتخب الشباب وعدم مشاركته في مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية وتم إعلان التحقيقات بكل شفافية للرأي العام.

3 - إعادة تشكيل الأجهزة الفنية لبعض المنتخبات واستبعاد غير المؤهلين من أجهزتها الفنية.

4- تشكيل لجنة للكرة النسائية من عناصر نسائية شاركت في المنتخبات الوطنية وتتمتع بسمعة طيبة، كما تواصل اللجنة اتصالاتها بإدارة تطوير الكرة النسائية بالفيفا من أجل الاستفادة من إمكاناتها لتطوير الكرة النسائية في مصر، وتشكيل 3 منتخبات وطنية للكرة النسائية في المراحل السنية الثلاثة للكبار و الشابات والناشئات.

5- لم ترضخ اللجنة للضغوط المستمرة والتي وصلت في بعض الأحيان إلى التجريح والتشهير وحرصت على إقتحام الكثير من الملفات منها تدخل أولياء الأمور في بعض اللعبات سواء الكرة النسائية أو المراحل السنية، كما حرصت اللجنة منذ اليوم الأول إلى إعادة روح الأسرة بين أفراد منظومة كرة القدم وحتى بين العاملين داخل الاتحاد.

6- تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الوطني مواليد 2003 الذي سيشارك في كأس العالم للشباب في أندونيسيا 2023، تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الوطني مواليد 2006 الذي سيشارك في كأس العالم للناشئين في بيرو 2023 وتم اختيار أعضاء الجهازين الفنيين من عناصر متميزة من أصحاب الخبرة ومثل معظمهم المنتخبات المختلفة (أول - شباب - ناشئين – أوليمبي).

7- القيام بدعوة اللجنة المشكلة من قبل الجمعية العمومية مراجعة صياغة اللائحة والتوقيع عليها بدلاً من النسخة التي أرسلت مباشرة دون علم اللجنة بغير رغبة الجمعية العمومية.

8- إرسال لائحة النظام الأساسي المعدلة بقرار الجمعية العمومية للجهة الإدارية الممثلة في وزارة الشباب والرياضة لنشرها في الجريدة الرسمية.



9- تم عقد اجتماعين مع أندية القسم الأول لبحث كافة الأمور التي تخص المسابقة وحقوق الأندية كما تم عرض كافة المشكلات والأزمات بشفافية.

10- تم عقد عدة إجتماعات مع أندية القسمين الثاني والثالث للتباحث حول مشاكل أندية القسمين ووضع الحلول الواجبة لها.

11- تم عقد اجتماع مع الأفرع التابعة للاتحاد لتسهيل أداء أدوارها وتذليل أي عقبات تصادفها خاصة أنها تمثل القناة الأساسية للتعامل بين الأندية والاتحاد، بخلاف ما عقدته اللجنة الثلاثية من اجتماعات مع اللجان الفنية بالاتحاد والإدارات.

12- مع بداية 2021 وهي سنة المئوية للاتحاد المصري لكرة القدم عقدت اللجنة الثلاثية العديد من الاجتماعات وجلسات الاستماع مع الخبراء من تخصصات عدة، كما تم حصر الوثائق التاريخية الموجودة لدى أحمد مجاهد بوثائق مسجلة والتي اشتراها من أصحاب حقوقها منعا لتحمل الاتحاد أي مبالغ مالية إضافة إلى مخاطبة المؤسسات القومية لشراء والحصول على حقوق ما نشر عن الاتحاد طوال السنوات المائة، وجمع ما تم تقديمه من بعض الشخصيات مما يملكونه من صور وتسجيلات عن السنوات الماضية، ونظراً لوجود معاملات مالية وأمور تنظيمية واجبة في هذا الملف تحتاج إلى خبرات وإمكانات كبيرة، فتم إسناد كافة الأعمال الخاصة باحتفالية المئوية إلى إحدى الجهات السيادية.

13- عقدت اللجنة الثلاثية اجتماعا بالأجهزة الطبية للأندية في حضور اللجنة الطبية للاتحاد للتشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بما يضمن درجة سلامة أعلى للاعبين والعاملين في مجال كرة القدم ، وفي هذا الصدد رفعت اللجنة تقريرا لوزارة الشباب والرياضة لتحديد مستقبل أنشطة الناشئين في إطار حمايتهم وذويهم ، ووقف العمل بالكشف عن كورونا عن طريق "رابيد تيست" والعودة إلى المسحات الطبية PCR رغم ما في ذلك من زيادة في التكلفة المالية .

14- عودة الحياة إلى مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر الذي بدأ بناءه اتحاد الكرة قبل 4 سنوات ، واستكمال أعمال البناء به فورا بعد فترة توقف، جاء ذلك لإيمان اللجنة بالأهمية القصوى لهذا المشروع الذي يعد المستقبل المشرق للمنتخبات الوطنية بما يمثله من إمكانات عالية وفق قياسات عالمية، تحظى برعاية مباشرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

15- عقدت اللجنة عدة اجتماعات مع الجهازين الفنيين للمنتخبين الوطنيين الأول والأولمبي لضمان تسهيل مهمتهم في تحقيق هدف التأهل لنهائيات الأمم الأفريقية وكأس العالم ونتيجة طيبة في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية.

17- تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بطلب ترشيح للاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021، كما تقدم بطلب ترشيح لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاما المقرر إقامتها عام 2023 والمؤهلة لكأس العالم للشباب المقرر إقامتها في اندونيسيا في العام نفسه ، والمنتظر أن يمثل مصر فيها منتخب مواليد 2003.

18- منحت اللجنة كافة الصلاحيات لجميع العاملين بالاتحاد للعمل بحرية حسب اختصاصاتهم وفق رؤية اللجنة الإدارية بالاعتماد على جميع العناصر الإدارية المتاحة ورفض سياسة الإقصاء لشحذ كل الجهود لمصلحة الاتحاد، مقدرين كل الجهد المقدم من جميع العاملين لتحقيق الأهداف المرجوة.