لحظة تعيينه وزيرًا جديدًا.. رئيس تونس: الصحة ليست بضاعة في أسواق السياسة

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، تسمية علي مرابط مكلفا بتسيير وزارة الصحة في تونس.

وأدى علي مرابط، اليوم، اليمين أمام الرئيس قيس سعيد وفقا للفصل 89 من الدستور، بحسب بيان صادر عن الرئاسة التونسية.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنني على يقين بأنك ستنجح كوزير للصحة بتونس، ومع أداء اليمين الدستورية، ستقوم بدورك على أكمل وجه.

وأضاف الرئيس التونسي خلال تعيينه وزير الصحة، أن الصحة حق من حقوق الإنسان وليست بضاعة في أسواق السياسة والمال.

تم توفير ملايين اللقاحات

وتابع الرئيس التونسي أنه تم توفير ملايين اللقاحات، ومازالت مستمرة، وستستمر الجسور الجوية والبحرية والبرية من الأشقاء والأصدقاء.

وكان الرئيس قيس سعيد أصدر أمرا، مساء الخميس، بإنهاء تكليف 3 ولاة للجمهورية وهم والي المنستير، ومدنين، بالإضافة إلى والي زغوان.