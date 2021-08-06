شاهد.. فيفي عبده ترقص على أنغام حته من قلبي لـ حسين الجسمي

نشرت الفنانة فيفي عبده فيديو جديدا لها من خلال عطلتها الصيفية بالساحل الشمالي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “ إنستجرام”.

وتظهر فيفي عبده في الفيديو راقصة على أنغام أغنية “حتة من قلبي” للفنان حسين الجسمي، في أثناء ارتدائها فستان كات بالألوان المتعددة.

وعلقت فيفي عبده علي الفيديو كاتبة: “من الساحل الشمالي أغنية الجاسمي الجديدة أنا بحبكم انتم بتحبوني”.



وتعرضت فيفي عبده، مؤخراً لوعكة صحية نتيجة حقنة طبية خاطئة ونقلت على أثرها إلى المستشفى.

وأعلنت الفنانة فيفى عبده، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، عن شفائها التام، وعودتها للمنزل.

وعلقت فيفي عبده: "أنا رجعت الحمدلله من المستشفى ولقيت المفاجأة الحلوة دي بمناسبة عيد ميلادي في وسط أولادي وأهلي كل سنة وهما طيبين وانتو طيبين بحبهم وبحبكم أوي".

على جانب آخر نشرت الفنانة فيفي عبده فيديو تحذر جمهورها بخصوص فيروس كورونا .

وقالت فيفي عبده ، عبر فيديو لها نشرته من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": بوجه رسالة كل الشباب المتهور الي مش بيسمع الكلام وبيفتكر الموضوع بسيط، خلو بالكم من نفسكم، الموضوع بقى خطر جدا، وانا لما كنت بضحك علي كورونا، مكنتش أعرف إنه بالصعوبة دي، ولكن عرفت انه مش هين وبيضيع ارواح ناس بنحبها، فأرجوكم خدوا بالكم .

وتابعت: "الله يرحم كل الي توفوا من زمايلي او غيرهم، يا رب كل اللي في المستشفي يقوموا بألف مليون سلامة ".