محافظة الوادي الجديد في 24 ساعة ..اعتماد أول مدرسة حقلية بدعم من منظمة الفاو.. وازالة 104 منازل وضمن خطة القضاء علي العشوائيات

تنفيذ اول مدرسة حقلية بمركز الداخلة في الوادي الجديد

بروتوكول تعاون للقضاء على العشوائيات بالمحافظة بقيمة 170 مليون جنيه

تنفيذ مشروع تطوير حي القلقان الشرقي بمدينة الخارجة

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة أحداث خلال الـ 24 ساعة الماضية ـ ونقدم لقراء صدى البلد أحداث 24 ساعة بالمحافظة التي جاءت كالآتي:

قال الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، إن مديرية الزراعة اعلنت عن تنفيذ اول مدرسة حقلية بمركز الداخلة برئاسة الدكتور محمد عبد المنعم وهو من ضمن الذين تم تدريبهم في الدورة التدريبية بمحافظة المنيا، وذلك بالتعاون بين منظمة الأغذية والزراعة ومديرية الزراعة بالمحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة أن منظمة الفاو اعتمدت المدرسة وهي مدرسة عن الذرة الشاميه وتتكون من 20 مزارع تم تقسيمهم لأربع مجموعات بمساحة فدان وكل مجموعة بمساحة 6 قراريط.

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واضاف انه سيتم خلال الجلسة عمل التحليل البيئي بحضور الدكتور محمود عبد السلام عبدالنبي خبير المدارس الحقلية و الدكتور احمد حسين استشاري وقاية النبات للمكتب الاقليمي للفاو والدكتور حسام الجبالي- مستشار وطني لمنظمة الفاو.

وتابع المرسي أنه خلال التحليل البيئي أصبح لدية القدرة علي التحليل الجيد والملاحظة الممتازة من خلال الزيارات الميدانية المتكررة وتم عرض المشكلة وحلها بالاتفاق والتشاور والثقة باخذ القرار وعرض موضوعات خاصة في اطار الموضوع وعمل تمرين ديناميكي متواصل بروح الحب والتعاون والعمل الجماعي.

في سياق متصل قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ان المحافظة قامت بازالة 104 منزل خطر داهم بمناطق عين الشيخ والدار وأم الزير ودرب السندادية وعدد من الأحياء القديمة الأخرى مشيرا إلى أن هذه المنازل مهجورة وآيلة للسقوط وذلك حفاظا على سلامة المواطنين على ان يتم تعويض المتضررين من إزالة منازلهم بمنحهم أراضى أخرى بديلة.

وتستكمل محافظة الوادى الجديد خطتها الشاملة للقضاء على العشوائيات وذلك من خلال تنفيذ بروتوكول تعاون للقضاء على العشوائيات بالمحافظة بقيمة 170 مليون جنيه والذى وقعته المحافظة وصندوق تطوير المناطق العشوائية لتطوير المناطق غير المخططة بالمدينة والتي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأضاف الزملوط،أنه يجرى تنفيذ مشروع تطوير حي القلقان الشرقي بمدينة الخارجة بتكلفة تقديرية حوالى 2 ملايين جنيه ويشمل إحلال شبكة الصرف الصحي ودهان واجهات المباني وتركيب انترلوك بالشوارع وتوصيل الغاز الطبيعي للمنطقة، كما يجرى دراسة تطوير منطقة حي المشارع وذلك لمعاينة مباني الخطورة الداهمة من الطوب اللبن الموجودة بالمنطقة، ودراسة إمكانية توفير بديل آمن للمواطنين وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها المحافظة لحصر كافة مباني الطوب اللبن علي مستوي مدينة الخارجة كمرحلة اولي، ووضع خطة لأعمال الإحلال والتجديد بالتنسيق مع أهالي المنطقة.

وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من تطوير منطقة الشيخ ميمون ومنطقة مشربية غيث بمدينة الخارجة القديمة ضمن المناطق المحصورة ضمن المناطق غير المخططة وتقع داخل منطقة البلد القديمة وهى أصل المدينة القديمة بالخارجة وكانت حالة المبانى بها تتفاوت ما بين مبانى من الطوب اللبن أو الهياكل الخرسانية والحوائط الحاملة وتعانى المنطقة من تدهور حالة المرافق، وتبلغ مساحة منطقة التطوير 30 فدانا وبإجمالى عدد سكان نحو 2000 نسمة وعدد المبانى 320 مبنى.

واستهدفت خطة التطوير تحديد الأسلوب الأمثل للتطوير والبدء فى الخطوات التنفيذية الخاصة بها، وذلك برفع كفاءة مرافق مياه الشرب والصرف الصحى والطرق واستحداث مساحات خضراء للمناطق المحرومة والعشوائية والعمل على توفير سكن آمن ومستوى حياة أفضل لقاطنى تلك المناطق عمرانيًا وصحيًا وبيئيًا واجتماعيًا تحقيقًا للعدالة الاجتماعية.

وجرى الانتهاء أيضا من تطوير منطقة مشربية غيث بإجمالى تكلفة 7.395 مليون جنيه حيث جرى رفع كفاءة الشوارع الرئيسية والممرات الداخلية وتوفير الإنارة وتطوير جميع شبكات المرافق الموجودة بالمنطقة وعمل شبكه لمكافحة الحرائق داخل المنطقة ودهان الوجهات وترميم المنازل وتجميل الموقع بالإضافة لتنفيذ اعمال دهانات واجهات المنازل وتوحيد لونها فى الشوارع والأحياء السكنية بدعم من المحافظة فى التكلفة بقيمة 50 %.