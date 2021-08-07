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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ملهمة جدا... خدعة مكياج ميجان ماركل يمكن أن تصنع العجائب

مكياج ميغان ماركل
مكياج ميغان ماركل

بلغت ميغان ماركل 40 عامًا اول امس ، وظهرت في مقطع فيديو جديد للترويج لمبادرتها 40X40 على Archewell ، تم تطبيق مكياجها بسهولة.
 

وطبقا لاحد اشهر المواقع المتخصصة في الصحة والذي نشر تقرير مطولا اليوم حول مكياج ميغان، يهدف المشروع إلى مساعدة النساء اللائي فقدن وظائفهن أثناء الوباء على العودة إلى العمل، قالت ميغان ماركل : "لأنني أبلغ من العمر 40 عامًا ، أطلب من 40 صديقًا التبرع بـ 40 دقيقة من وقتهم لمساعدة امرأة تستعيد قوتها في العمل.

أعتقد أنه إذا قمنا بذلك جميعًا والتزمنا جميعًا بـ 40 دقيقة لنوع من الخدمة النشطة ، فيمكننا إنشاء تأثير مضاعف."

بدا مكياج ميغان بسيطًا إلى حد ما ، مع لمعان الشفاه الوردي الفاتح ، وبعض ظلال العيون البني ، والحواجب المملوءة.

تحدثت فنانة الماكياج المحترفة ، روبي هامر MBE ،فى إحدى الوسائل الإعلامية عن سبب حصول ميغان ماركل على فرصة مثالية لإلهام النساء في سن الأربعين وما فوق بمكياجهن. 

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مكياج ميغان ماركل

 

قالت روبي: "ميغان هي بالتأكيد مصدر إلهام ، مكياجها طبيعي جدًا

"إنها نظرة ملهمة للغاية لأنها تتألق دائمًا بثقة ، مما يساعد حقًا في إظهار أنه لا يجب عليك الاختباء في المكياج وبدلاً من ذلك يجب عليك استخدامه لتحسين أفضل ميزاتك."

إن ثقة ميغان التي ظهرت بالتأكيد في مقطع الفيديو الجديد الخاص بها تساعد ، على تألق مكياجها حقًا.

قدمت روبي نصيحتها عندما يتعلق الأمر بوضع الماكياج للنساء في سن 40 وما فوق ، وما هي العلامات التجارية التي يجب أن تكون مطلقة.
 

وتابعت: "أنا دائما أحب مظهر أحمر الشفاه لأنه يمكن أن يفعل العجائب لابتسامتك مهما كان عمرك، يضيف لونًا منبثقًا في الصورة والصبغة القوية تجعل المرأة تبدو أكثر إشراقًا.
 

كانت تميل إلى ارتدائه أكثر قبل أن تصبح ملكية عاملة لأنها بدأت بعد ذلك في ارتداء المزيد من العراة والوردي الباهت.

تؤكد روبي أن الأمر متروك للفرد ، ولا يوجد نهج واحد يناسب الجميع عندما يتعلق الأمر بالمكياج ، حتى عند الحديث عن النساء في سن 40 وما فوق.

قالت: "كل هذا يتوقف على لون بشرتك، لكن غالبية الناس يجدون أن بشرتهم تصبح أكثر جفافاً مع تقدمهم في السن.

"إذا كان هذا هو الحال ، فاختري صبغة خفيفة الوزن بدلاً من تركيبة ثقيلة الوزن - تذكر ، الأقل هو الأكثر

"إحدى القواعد الأساسية هي التأكد من احتوائه على عامل حماية من الشمس بدرجة 50 للحماية من أضرار أشعة الشمس على بشرتك."

تتعاون Ruby مع Colgate في حملتها PoutFree ، وتقوم بعمل المكياج للفائزين بالمسابقة.

قالت: "اخترت المظهر الطبيعي للجميع (وبعض الشفاه الحمراء) حيث كان الهدف من المشروع هو التأكد من أن كل شخص في جلسة التصوير يشعر بالثقة  

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