تنسيق الجامعات 2021 ... رفع حالات الطوارئ بجامعة حلوان استعداد لاختبارات القدرات... وفنون جميلة حلوان وسياحة وفنادق حلوان لن تبدأ اختبارات القدرات غدا

الدكتور سيد قنديل عميد كلية فنون جميلة جامعة حلوان : يوضح خطوات التقديم اختبارات القدرات.

الدكتور سيد قنديل عميد فنون جميلة : اختبارات القدرات تبدأ يوم الأحد

الدكتورة سهى عبد الوهاب عميد كلية السياحة والفنادق: ممنوع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل لجان امتحانات القدرات

تستعد جامعة حلوان الى خوض اختبارات القدرات بكلياتها التى يتم فيها الاختبارات حيث تجرى اختبارات القدرات بكليات فنون جميلة فنون تطبيقية التربية الموسيقية وكلية السياحة والفنادق وكلية التمريض .

قالت الدكتورة سهى عبد الوهاب عميد كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان أن الكلية تستعد لإقامة اختبارات القدرات لطلاب شهادة الثانوية العامة 2021-2022 ابتداء من يوم الاثنين 9 أغسطس وحتى يوم 19 أغسطس وذلك وفقا للاعداد المقررة .



وصرحت الدكتورة "عبد الوهاب" فى تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" أنه لن يتم قبول أى طالب بدون أن يكون معه صورة من البطاقة الشخصية - ورقم جلوس الطالب في الثانوية العامة - وصل دفع الرسوم المقررة لاختبارات القدرات .

كشفت الدكتورة سهى عبد الوهاب عميد كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان، عن شكل اختبار القدرات بالكلية، لطلاب شهادة الثانوية العامة 2021-2022 .

واضافت الدكتورة "عبد الوهاب" فى تصريحات خاصة لـ “صدي البلد” إن اختبار القدرات يهدف إلى قياس المعلومات العامة لدى الطالب الممتحن والمهارات السلوكية واللغة الثانية التي درسها سواء كانت لغة إنجليزية أو فرنسية أو المانية .

وأوضحت عميد كلية السياحة والفنادق عن أن الاختبار سوف يكون عن نموذجين بحيث لا يتم أى نوع الغش بين الطلاب داخل لجان الامتحانات وأن مدة الامتحان 60 دقيقة ويتكون من 50 سؤال وقد تم وضع اسئلة الاختبار عن طريق لجنة مشكلة من المجلس الاعلي للجامعات .



وأكدت الدكتورة سهى عبد الوهاب أن الكلية لن تسمح بدخول أى طالب بعد انتهاء منتصف وقت الامتحان ويخصص له مواعيد أخرى لأداء وأن الامتحانات تبدأ فى تمام الساعة 10 صباحا فى مقر كلية السياحة والفنادق، كما انه يمنع احضار اى الإلكترونيات مثل الموبايل أو الساعة الالكترونية وعدم السماح بتصوير ورقة الأسئلة أو اصطحابها بعد الامتحانات وأنه سوف يتم تجميع ورقة الأسئلة مع ورق الاجابة بعد إنتهاء الامتحانات .

وأشارت إلى أن اختبارات القدرات تتم في ظل إجراءات احترازية مشددة، مضيفاً أن عملية التقديم للاختبارات تتم من خلال موقع مكتب تنسيق الجامعات ويتم تحديد ميعاد لاختبارات القدرات على موقع الجامعة في الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.



وفى إطار متصل قال الدكتور سيد قنديل عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، إن الكلية لن تبدأ غدا اختبارات القدرات لطلاب شهادة الثانوية العامة 2021-2022، مؤكدا أن الكلية مازالت الاستعدادات جارية للاختبارات .

وكشف الدكتور "قنديل" عبر تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" أن كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان لن تقوم غدا بعقد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بالكلية وإنما سوف تبدأ الاختبارات يوم الأحد الموافق 8 أغسطس .

وأضاف الدكتور سيد أن هناك العديد من الطلاب الذين يعتزمون خوض اختبارات القدرات لكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان ما زالوا يقومون بعملية دفع مصاريف الاختبارات، وأشار الى أن جامعة حلوان قامت بتفعيل عدة آليات لدفع مصاريف الاختبارات عن طريق عدة خدمات إلكترونية .

وأوضح عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان الخطوات السليمة التسجيل لاختبارات القدرات ففي البداية يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات عبر هذا الموقع

https://tansik.egypt.gov.eg/Qodrat/Default.aspx?Certificate=1

وتكون الخطوة التالية الدخول على الموقع التالي لجامعة حلوان المخصص لاختبارات القدرات وتسجيل الدخول بالرقم القومي ومتابعة البيانات والحصول على كود الدفع، ثم مرحلة السداد الإلكترونى لرسوم الاختبار، ومرحلة معرفة موعد الاختبار بالكلية “اليوم والساعة”، ثم معرفة نتيجة الاختبار من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لاختبارات القدرات:

http://app2.helwan.edu.eg/kodrat/Studentsrch.asp