بحضور رئيس الجامعة وعميد الكلية.. كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية جامعة عين شمس تناقش اللوائح الجديدة

اجتمع الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ،الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور نهى دنيا عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية لمناقشة اللوائح الجديدة بالساعات المعتمدة و البرامج الجديدة لكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية ، وذلك بمناسبة صدور القرار الوزارى بتحويل معهد الدراسات والبحوث البيئية إلى كلية صرحت بذلك الدكتور نهى دنيا عميد الكلية.

وأضافت أنه سيتم استحداث برامج ماجستير و دكتوراة بينية على مستوى الكلية فى مجالات التغير المناخى و الإدارة المستدامة للمياه و الطاقة و المخلفات و تقنيات التنمية المستدامة و إعداد خبير بيئى بالتعاون مع الجامعات الأجنبية فى ألمانيا و النمسا و انجلترا .

كما تم تحديث البرامج المقدمة من الأقسام السبعة فى الكلية للتوافق مع الاتجاهات الحديثة للعلوم البيئية فى العالم و الجامعات الدولية.

بالإضافة إلى استحداث دبلومات مهنية فى مجالات المبانى الخضراء و المسئولية الإجتماعية و التنمية المستدامة و تكنولوجيا الإنتاج الأنظف و التقييم البيئي وتم تحديث البرامج بناء على احتياجات الوزارات و الهيئات مثل وزارة البيئة و بالشراكة مع جامعة الدول العربية لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ و أهداف التنمية المستدامة.

جدير بالذكر ان الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة قد افتتح يونيو الماضى وحدة التحول للأخضر بكلية الدراسات والبحوث البيئية ، بحضور وزراء القوى العاملة، والبيئة، والإنتاج الحربي، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع وذلك فى إطار خطة تغيير مسمى المعهد إلى كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية.