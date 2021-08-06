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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جولة تفقدية لرئيس جامعة عين شمس بكلية الآداب لمتابعة التشطيبات النهائية للأعمال الإنشائية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

 

قام الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بجولة تفقدية بكلية الآداب رافقه خلالها ،الدكتور  هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ا.د محمد ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، واصطحبتهم خلال الجولة الدكتور رشا الديدى وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  ايمان محمود أمينة الكلية وعدد من مسئولي الجهاز الإداري بالكلية لمتابعة التشطيبات النهائية لأعمال التطوير والتجديد بالدور الثانى والذي يشمل تجديد قاعات البرامج البينية ويشمل انشاء اسقف معلقة وتجديد وسائل الإنارة وتزويد القاعات بالتكييفات، وجميع وسائل التكنولوجيا الحديثة، بالاضافة الي تجديد طفايات الحريق وادوات الدفاع المدني، وكذلك تركيب ابواب السيكوريت وتجديد دورات المياه وحجرات أعضاء هيئة التدريس .

 

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و أكدت الدكتورة رشا الديدى علي أن تلك الجولة في إطار حرص السيد الاستاذ الدكتور محمود المتيني  رئيس الجامعة على متابعة سير المشروعات الجامعية  أولا بأول، للوقوف على نسب التنفيذ وحل أي مشكلات أو معوقات قد تطرأ .

وقالت " الديدي " إن  التجديدات التي تشهدها كلية الآداب ويحرص على متابعتها  بشكل مستمر ا.د هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الاستاذ الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية تأتى استكمالا لعمليات التطوير والتجديدات الانشائية التي تشهدها جميع كليات ومراكز جامعة عين شمس وعلي جميع المستويات في إطار استراتيجية التجديد والتطوير في البنية التحتية واللوجيستية التى تعد عاملا اساسيا في رفع  جودة العملية التعليمية والتصنيف العالمي للجامعة .

جامعة عين شمس رئيس جامعة عين شمس محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس كلية الاداب

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