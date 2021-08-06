تنسيق الجامعات 2021 : بدء اختبارات القدرات بكلية التمريض والمعهد الفني للتمريض بجامعة عين شمس

تعلن كلية التمريض بجامعة عين شمس عن بدء عقد اختبارات القدرات للطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية التمريض والمعهد الفني للتمريض (الدمرداش وعين شمس التخصصي ) من طلاب الثانوية العامة ٢٠٢١،تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والاستاذ الدكتور سحر موسى عميد كلية التمريض.

أوضحت أ.د سحر موسي عميد الكلية أن الكليات والمعاهد العليا للتمريض تدخل هذا العام ضمن الكليات التي يتم الإلتحاق بها عن طريق اختبار القدرات وفقا للقواعد والشروط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات.

وأضافت أنه سيتم عقد الامتحانات بكلية التمريض بالجامعة ،وذلك لجميع الطلاب المتقدمين من محافظتي القاهرة والقليوبية [غرب شبرا الخيمة - شبين القناطر - الخانكة - قليوب - القناطر الخيرية - شرق شبرا الخيمة - العبــــور - الخصـــوص].

كما أشارت أ.د سحر موسي إلى أنه سيتم عقد اختبارات القدرات بكلية التمريض والمعهد الفني للتمريض بالجامعة خلال الفترة من ٧ أغسطس ٢٠٢١ وحتى ١٩ أغسطس ٢٠٢١ وذلك في ضوء الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام ٢٠٢١ ، حيث يتم إتاحة الفرصة أمام الطلاب المتقدمين لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني :

‏www.tansik.egypt.gov.

الموقع الرسمي لكلية التمريض جامعة عين شمس

‏http://nursing.asu.edu.eg/