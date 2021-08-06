عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2021 : بدء اختبارات القدرات بكلية التمريض والمعهد الفني للتمريض بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تعلن كلية التمريض بجامعة عين شمس عن بدء عقد اختبارات القدرات للطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية التمريض والمعهد الفني للتمريض (الدمرداش وعين شمس التخصصي ) من طلاب الثانوية العامة ٢٠٢١،تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والاستاذ الدكتور سحر موسى عميد كلية التمريض.

أوضحت أ.د سحر موسي عميد الكلية أن الكليات والمعاهد العليا للتمريض تدخل هذا العام ضمن الكليات التي يتم الإلتحاق بها عن طريق اختبار القدرات وفقا للقواعد والشروط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات.

txt

تنسيق الجامعات 2021 .. اِعرف محافظات تؤدي اختبارات القدرات بـ جامعة حلوان

وأضافت أنه سيتم عقد الامتحانات بكلية التمريض بالجامعة ،وذلك لجميع الطلاب المتقدمين من محافظتي القاهرة والقليوبية [غرب شبرا الخيمة - شبين القناطر - الخانكة - قليوب - القناطر الخيرية - شرق شبرا الخيمة - العبــــور - الخصـــوص].  

كما أشارت أ.د سحر موسي إلى أنه سيتم عقد اختبارات القدرات بكلية التمريض والمعهد الفني للتمريض بالجامعة  خلال الفترة من ٧ أغسطس ٢٠٢١ وحتى ١٩ أغسطس ٢٠٢١ وذلك في ضوء الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام ٢٠٢١ ، حيث يتم إتاحة الفرصة أمام الطلاب المتقدمين لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني : 
‏www.tansik.egypt.gov.

الموقع الرسمي لكلية التمريض جامعة عين شمس
‏http://nursing.asu.edu.eg/

كلية التمريض جامعة عين شمس ع اختبارات القدرات المعهد الفني للتمريض

ترشيحاتنا

ريال مدريد السبب.. الصحف الإسبانية تكشف سر رحيل ميسي عن برشلونة

بايدن يقدم "ملاذا آمنا" لمواطني هونج كونج في أمريكا بعد حملة صينية

أهلاوي وزملكاوي .. وجيه أحمد يتحدث عن حقيقة انتماء الحكام والقائمة الدولية

هايتي تطلب لجنة أممية للتحقيق في مقتل جوفينيل مويس

سيدة معرضة للسجن عاما وغرامة مالية كبيرة بسبب إزعاج الدببة

تويوتا تدفع بنسخة هجينة من أيقونتها الشهيرة ياريس .. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وسقوط أمطار بالبلاد

لقيادة سيارة بدون لوحات.. القبض على الفنان حسن شاكوش بالساحل الشمالي

بعد فترة طويلة من انفصالهما.. عمرو دياب مع دينا الشربيني مجددا

أول رد فعل من حسن شاكوش بعد القبض عليه في الساحل

اللجنة الأولمبية تعلن خبرًا محزنًا للمصريين قبل لقاء منتخب إسبانيا لليد|فيديو

بسبب تصاعد إصابات كورونا.. إيقاف صلاة الجمعة في دولة عربية

سعر الذهب يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس 5 - 8 - 2021

الأهلي يتراجع فى تصنيف أندية العالم ويتصدر إفريقيا.. وصعود الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة التخلص من الناموس في المنزل

طريقة عمل فطيرة الزعتر والجبن بخطوات بسيطة

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر يوليو ..صور

114سائحا أسبانيا في جولة بالمتحف القومي للحضارة ..صور

فيديو

فيديوجراف.. بالملابس الداخلية .. صورة للراحل أحمد راتب تتسبب في بكاء ابنته

أخيرا اتكلمت.. عمرو سعد يكشف تفاصيل حديثه مع دلال عبدالعزيز "فيديوجراف"

فيديوجراف.. تؤدي الي الانتحار .. أمراض اصابت شريف مدكور وفرح الزاهد

فيديوجراف| إعلان النتيجة .. ماذا حدث لـ فتاة الفستان بجامعة طنطا؟

المزيد

ساحة رأي

نعمة الشنشوري تكتب: من هدي النبوة في حل مشكلات الزوجية

وفاء أبو السعود تكتب: بدل فاقد

د. ايمان محمود شاهين تكتب: غرس روح المواطنة والانتماء يبدأ من الأسرة

عبد المعطى أحمد يكتب: قناة السويس عبر التاريخ

سمر صالح تكتب: اشْتَقْتُ إِلَيْكَ يَا أَبِي

خالد عامر يكتب: نظرة رئاسية للمستقبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

اﻟﻤﺰﻳﺪ