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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2021 .. اِعرف محافظات تؤدي اختبارات القدرات بـ جامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان عن فتح باب التسجيل لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العام  عن طريق مكتب تنسيق الجامعات من خلال الموقع الالكتروني: www.tansik.egypt.gov بكلياتها الفنية و كليات السياحة و الفنادق و التمريض ، على ان تبدأ اختبارات القدرات بالكليات يوم السبت 7 أغسطس 2021 .

 

و نوضح لراغبى الالتحاق باختبارات المحافظات التى يتم اختبار طلابها بكليات جامعة حلوان : 

 

كلية التمريض جامعة حلوان  تستقبل الطلاب من محافظتى " القاهرة - الجيزة " 


كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك تستقبل الطلاب من محافظات " القاهرة – الجيزة – القليوبية - الفيوم " 

 

كلية التربية الفنية جامعة حلوان بالزمالك تستقبل الطلاب من محافظات " الجيزة – القاهرة – القليوبية – الفيوم -الإسكندرية –مطروح – البحيرة – الغربية – كفر الشيخ – المنوفية - الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – السويس – بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء "


كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان بالجيزة تستقبل الطلاب من محافظتى “ القاهرة – الجيزة " 


كلية السياحة والفنادق بالمنيل جامعة حلوان تستقبل الطلاب من محافظات " القاهرة – الجيزة - القليوبية "


كلية التربية الرياضية جامعة حلوان  للبنين بالهرم  تستقبل الطلاب من محافظتى “ القاهرة – الجيزة  "
 

كلية التربية الرياضية جامعة حلوان للبنات بالجزيرة تستقبل الطلاب من محافظتى “ القاهرة – الجيزة " 

 

كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان وتستقبل الطلاب من  جميع المحافظات.

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وخطوات التسجيل لاختبارات القدرات عن طريق شبكة الانترنت هي :

 

 

-   يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني الموضح بعاليه ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات علي هذا الموقع.
-   يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات وذلك باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب.
-   تظهر الطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن(رقم الجلوس - اسم الطالب -  الرقم القومي – المحافظة – الادارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب "علمية– هندسية– أدبية")، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الالكتروني الخاصة بالطالب.
-   تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات وكذلك المواعيد المحددة للطالب.


-   يقوم الطالب باختيار نوع القدرات والمواعيد وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلي الكلية مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية.
-   عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.
-   تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة.
-   تلتزم الكليات أيضاً بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية علي موقع التنسيق الالكتروني وذلك لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.


-  يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناء عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك حيث لن يعتد بأي نتائج اخري بعد اغلاق موقع التنسيق الالكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.


-   تجرى الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب.

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