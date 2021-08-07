ربنا يشفيك يارب.. نادية الجندى تدعو لـ صلاح عبد الله

دعت الفنانة نادية الجندى للفنان صلاح عبدالله ونشرت صورة تجمعها به عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وعلقت نادية الجندى قائلة " خالص تمنياتي القلبية

بالشفاء العاجل للفنان الكبير #صلاح_عبدالله

ربنا يشفيك يارب وترجع بيتك ولفنك بألف سلامة ".

ويذكر ان قال الفنان صلاح عبد الله ، إنه لم يعلن تفاصيل أزمته الصحية الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعى؛ تجنبا لقلق وخوف جمهوره عليه.

وأضاف " عبد الله" ، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامى محمد الباز ببرنامج آخر النهار، أنه تعرض لآلام فى القفص الصدرى، والظهر، لافتا إلى أنه قام بعمل أشعة، وأخبره الأطباء أنها من الممكن أن تكون ذبحة صدرية، ولابد من تركيب دعامات لـ ٣ شرايين بالقلب.

ولفت إلى أنه مر بآلام شديدة بعد مرضه وعجزه عن النوم والتنفس، معقبا " مكنتش قادر اخد نفسى"، مشيرا إلى أن الأطباء أكدوا أن حالته الصحية استقرت.