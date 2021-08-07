مصرع شاب أسفل عجلات القطار فى شبرا الخيمة

لقى شاب مصرعه اسفل عجلات القطار بمحطة شبرا الخيمة حيث اختل توازنه خلال محاولة النزول من القطار 186 "بورسعيد القاهرة" مما أدى سقوطه ومصرعه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.



تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من قسم أول شبرا الخيمة بورود بلاغ من محطة سكك حديد شبرا الخيمة بسقوط شاب بعد أن اختل توازنه خلال محاولة النزول من القطار 186 بورسعيد القاهرة أثناء تحركه أسفل عجلات القطار بالمحطة.

وعلى الفور انتقتلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وتبين سقوط "محمد إ م" 20 سنة مقيم دائرة مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية بعد أن اختل توازنه خلال محاولة النزول من القطار 186 "بورسعيد القاهرة" أثناء تحركه أسفل عجلات القطار بالمحطة وجرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة والتى صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية واستدعاء أهلية المتوفى.

من ناحية اخرى لقيت فتاة مصرعها فى شبرا الخيمة اثر سقوطها من شرفة شقتهم الكائنة بالطابق الرابع بمنطقة عزبة القطاوى حيث اختل توازنها نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية مما ادى الى سقوطها ومصرعها اثر إصابتها بكسور بالقدم اليمنى وكدمات وسحجات ونزيف داخلى بالمخ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق التى صرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية وطلب تحريات المباحث حول ظروف الواقعة.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من قسم ثان شبرا الخيمة يفيد ورود بلاغ من "م أ م"، 51 سنة والد "ر م أ م"، 16 سنة مقيم بمنطقة عزبة القطاوى دائرة القسم يفيد وفاة نجلته بعد سقوطها من شرفة شقتهم الكائنة بالطابق الرابع لاختلال توازنها نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء تواجد الفتاة بشرفة الشقة بالدور الرابع اختل توازنها نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية سقطت على إثرها من شرفة الشقة وأصيبت بكسور بالقدم اليمنى وكدمات وسحجات ونزيف داخلى بالمخ وجرى نقلها لمستشفى معهد ناصر بالقاهرة إلا أنها توفت فور وصولها المستشفى وصرحت النيابة بدفن الجثة.