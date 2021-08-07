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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تصعيدات وترقيات وإنشاء قسم المنيرة.. التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات مديرية أمن الجيزة

شعار وزارة الداخلية
شعار وزارة الداخلية

اعتمد اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة حركة التنقلات الداخلية للضباط بعد ظهور نتائج التظلمات على الحركة العامة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية منذ أيام.

وشملت الحركة التي أجراها اللواء مدحت فارس مدير الادارة العامة للمباحث تعيين العميد عمرو البرعي رئيسا لمباحث قطاع اكتوبر منقولا من قطاع المال وتعيين العميد احمد الوتيدي رئيسا لمباحث قطاع غرب الجيزة قادما من قطاع الجنوب.

حركة التنقلات الداخلية لضباط الشرطة بمديرية أمن الفيوم

تعرف على حركة التنقلات لضباط أمن القاهرة

كما تضمنت الحركة ترقية العميد هاني شعراوي ليشغل منصب رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة والعميد احمد خلف رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة والعميد وليد العشري مجيرا لمباحث التموين.

وتم ترقية المقدم مصطفى خليل لمنصب مفتش مباحث وسط الجيزة "الدقي والعجوزة" كما استحدثت مديرية امن الجيزة قسم شرطة المنيرة الجديد ليشمل منطقتي المنيرة الشرقية والمنيرة الغربية اللتان كانتا تتبعان قسم وامبابة.

وتولى العميد احمد الوليلي مفتشا لمباحث امبابة والمنيرة الجديد والعميد مروان مشرف مفتشا لمباحث الوراق واوسيم وعين المقدم حسام العباسي رئيسا لمباحث قسم المنيرة الجديد والمقدم محمد مجدي رئيسا لمباحث العجوزة والمقدم احمد فرحات رئيسا لمباحث اوسيم.

وعين المقدم محمد ابو القاسم رئيسا لمباحث الوراق فيما تم الابقاء على عدد كبير من مفتشي ورؤساء المباحث في اماكنهم كتجديد للثقة في عملهم.

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