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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حركة التنقلات الداخلية لضباط الشرطة بمديرية أمن الفيوم

صدى البلد

اعتمد مساء اليوم الجمعة  اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم حركة التنقلات الداخلية، عقب الحركة العامة التى أجراها اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.


وتضمنت الحركة عددا من التنقلات الداخلية للضباط والتي كانت كالتالي: بقاء المقدم محمد هاشم مفتاح رئيسا لمباحث مركز سنورس،  بقاء المقدم عبدالله عثمان رئيسا لمباحث مركز الشواشنة، المقدم أسامة قرنى رئيسا لمباحث مركز إطسا، الرائد اسلام الصاوى رئيسا لمباحث ابشواي.


الرائد محمد عبد الحكيم رئيسا لمباحث مركز طامية ، الرائد أحمد طرفاية رئيسا لمباحث قسم أول الفيوم، الرائد حسين فؤاد رئيسا لمباحث قسم ثان الفيوم ، الرائد مصطفى كامل رئيسا لمباحث مركز يوسف الصديق ، بقاء الرائد محمد عشري رئيسا لمباحث سنهور ، العقيد مصطفى الجندى رئيسا لمباحث التموين ، المقدم محمد سيد دعبس وكيلا لمباحث تموين الفيوم ، المقدم محمد طرفاية رئيساً لتنفيذ الأحكام بمديرية أمن الفيوم ، والعقيد محمود عبد العليم رئيسا لمباحث الأموال العامة ، والعقيد سامح عبد الظاهر رئيسا لمباحث المخدرات ، والعقيد عبد التواب جابر ضابطا بادارة البحث الجنائي ، والعقيد علي جابر رئيسا لمباحث شرطة المرافق .

وشملت الحركة : العقيد هاني تعيلب مفتشا لمباحث قسم أول  الفيوم، والمقدم محمد شريف تعيلب رئيسا لمباحث الترحيلات، والرائد هيثم  طلبه رئيسا لمباحث مركز الفيوم  المقدم محمد عثمان مفتش مباحث قسم ثان الفيوم ، المقدم  أحمد جنيدي مفتش مباحث مركز الفيوم، الرائد أحمد عبد الحكيم بأدارة تنفيذ الأحكام ، إبقاء الرائد خالد رياض رئيسا لمباحث قسم الفيوم الجديدة ، النقيب محمد عطيه هيكل معاونا لمباحث الطرق ، النقيب حسام محمد عبد السميع  رئيسا لقسم تنفيذ احكام مركز ابشواي . الرائد أحمد الشريف بأدارة البحث الجنائي ، الرائد محمد عبد الناصر معاون قسم اول الفيوم ، والنقيب هشام حسن معاون اول قسم ثان الفيوم ،والملازم اول سيف عادل معاون مباحث مركز الشواشنة ، والنقيب انور المصري معاون اول مركز شرطة ابشواي ، والنقيب أحمد الفل معاون مباحث مركز ابشواي .


كما شملت الحركة : العميد محمد جلال زيدان مأمورا لمركز الفيوم ، العميد محمد تعيلب مأمورا لمركز شرطة طاميه ، العقيد محمد حافظ الحنبولي مأمورا لمركز شرطة سنورس ، العميد محمد ثابت عطوة مأمورا لمركز شرطة إطسا ، العميد خالد حسن مأمورا لمركز شرطة أبشواي ، العقيد محمد أبو بكر مأمورا لمركز شرطة يوسف الصديق ، العميد أسامه أبو طالب مأمورا لمركز شرطة سنهور ، المقدم إسلام لطيف مأمورا لمركز شرطة الشواشنة ، والرائد شعبان عبد الحليم نائب مأمور مركز الشواشنة ، العميد أمير السحلي مأمورا لقسم تان الفيوم ، العميد مصطفي المصرى  مأمورا لقسم أول الفيوم ، العقيد محمد فوزي لشئون الخدمة ، والمقدم عاطف الواحي رئيسا لمباحث قوات الأمن ،  والرائد محمد نصر معاون ضبط مركز الفيوم ، والرائد اسامه ابو السعود بقاء رئيسا لنقطة الناصرية وتجديد الثقة في الرائد أحمد فاروق الشاهد ضابطا بمرور الفيوم ، والرائد عمرو أحمد تعيلب معاون نظام قسم ثان الفيوم .

تنقلات ضباط الشرطة الحركة الداخلية الفيوم وزير الداخلية

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