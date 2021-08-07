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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تاريخ مواجهات الزمالك وغزل المحلة في الألفية الجديدة .. وأرقام خاصة

صدى البلد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة مهمة أمام غزل المحلة في السابعة مساء اليوم السبت على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

يحتل الفريق الأبيض المركز الثاني بفارق الأهداف في جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة، بينما يقع غزل المحلة في المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة.

تاريخ مواجهات الفريقين من بداية الألفية الجديدة وبالتحديد من موسم ٢٠٠٠ / ٢٠٠١.

- تقابل الفريقان خلال هذه الفترة في 24 مباراة في جميع المسابقات (الدوري وكأس مصر وبطولة السوبر المصري)، فاز الزمالك خلالها في ١٧ لقاء، وتعادلا في ثلاث مواجهات وخسر الأبيض أربع مباريات.

- في بطولة كأس مصر تقابل الفريقان مرة واحدة موسم ٢٠١٣ /٢٠١٤ في دور الستة عشر ووقتها فاز الزمالك بهدفين لهدف.

- تقابل الفريقان ببطولة السوبر المصري موسم ٢٠٠١ وفاز الزمالك بهدفين لهدف.

- آخر مواجهة بين الفريقين كانت في الدور الأول من هذا الموسم وبالتحديد بالجولة رقم ١١ وانتهت بفوز غزل المحلة بهدفين لهدف.

- آخر فوز للزمالك على غزل المحلة كان في موسم ٢٠١٥ /٢٠١٦ وتحديدا يوم 7 مايو عام 2016 حيث حقق الأبيض الفوز بهدفين نظيفين أحرزهما أحمد حمودي ومايوكا.

ويعد حسن شحاتة نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق هو هداف مواجهات الفريقين برصيد 8 أهداف في شباك غزل المحلة في جميع المباريات التي خاضها مع الزمالك أمام الفريق المنافس.

ويعتلي عبد الحليم علي مهاجم الفريق الأبيض السابق قائمة الأكثر مشاركة في مباريات الفريقين، وخاض 14 مباراة أمام غزل المحلة في تاريخه مع القلعة البيضاء.

ويتواجد الفريق الأبيض حاليا في معسكر مغلق ببرج العرب استعدادا للمباراة المرتقبة غدا أمام غزل المحلة، وسيستمر الفريق في معسكره لحين خوض لقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري.

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