قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ألمانيا: نعتزم تقديم مساعدات للسودان بقيمة 20 مليون يورو إضافية هذا العام
مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في تصادم نقل وتروسيكل بصحراوي المنيا
حزب الله يمطر شمال الأراضي المحتلة بـ 40 صاروخًا خلال ساعة
الفتح السعودي يرغب في ضم نجم الأحمر .. مفاجأة في رد فعل الأهلي
لغز السقوط من الطابق الـ13.. نهاية مأساوية لفتاة في كفر طهرمس والتحقيقات تبحث عن الحقيقة الكاملة
انتبهن لـ3 علامات إذا ظهرت على خطيبك ينبغي فسخ الخطوبة فورًا
بعد اعتماد جدول الثانوية العامة .. 10 مطالب لأولياء الأمور بشأن الامتحانات
تقارب برلماني عربي تركي واتفاق على خريطة عمل لمواجهة التحديات
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في بلدة يعبد جنوب غرب جنين بالضفة الغربية المحتلة
كانت مسجونة .. إيران تعلن عودة مواطنة إلى طهران قادمة من فرنسا
وزارة النقل تطلق فيديو جراف للتحذير من ركوب عربات غير مخصصة للركاب
نيفين إسكندر: الميراث حُسم قضائيًا بالمساواة بين الرجل والمرأة في الأحوال الشخصية للمسيحيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد اعتماد جدول الثانوية العامة .. 10 مطالب لأولياء الأمور بشأن الامتحانات

ياسمين بدوي

أكدت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر أنها رصدت عدة  مطالب لأولياء الأمور بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 ، وذلك فور الإعتماد الرسمي لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 

وأوضحت  مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر ، أن هناك مطالب بضرورة  التأكيد على أن تكون ورقة الأسئلة الخاصة بجميع امتحانات الثانوية العامة 2026  :

  • واضحة 
  • خالية من الغموض
  • تراعي الفروق بين مستويات الطلاب من خلال التدرج في مستوى الأسئلة
  • تركز على قياس الفهم والتحليل بدلًا من الحفظ والتلقين
  • يتم توزيع الأسئلة بشكل عادل على جميع أجزاء المنهج
  •  تكون مناسبة للوقت المحدد بما يتيح للطالب الحل والمراجعة دون ضغط
  •  خلو الورقة من الأخطاء الطباعية أو اللغوية وكذلك أخطاء الترجمة

وأضافت مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر : كما تضمنت مطالب الأهالي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 ما يلي :

  •  التشديد على إجراءات منع الغش داخل اللجان حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب 
  •  التأكيد على أهمية دخول الطلاب إلى اللجان قبل بدء زمن الامتحان بوقت كافٍ لتسجيل بياناتهم ، على أن يتم ذلك دون التأثير على زمن الإجابة الفعلي  
  • ضرورة توفير أجواء مناسبة للطلاب من خلال توفير مراوح في اللجان  و مقاعد مناسبة للطلاب للجلوس بشكل مريح  .
     

وقالت  مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر : نتمنى للطلاب كل  التوفيق والنجاح في امتحانات الثانوية العامة 2026 قائلة هانت شدوا حيلكم


 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا كشفت خلاله تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 للنظامين (الجديد - القديم) للعام الدراسي 2025 / 2026، وكذلك جداول امتحانات إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM"، والمكفوفين.

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المعتمد رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،  تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2026 للدور الأول (نظام جديد - نظام قديم) والمكفوفين يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2026، وتستمر حتى يوم الخميس 16 يوليو 2026 ، كما تبدأ امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM” (الفرصة الأولى) يوم 16 مايو 2026 وتنتهي يوم 20 يونيو 2026، وتبدأ امتحانات (الفرصة الثانية) يوم السبت 4 يوليو 2026 وتنتهي يوم 22 يوليو 2026.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم

يشمل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم ، مواعيد امتحانات المواد الأساسية الآتية :

  •  اللغة العربية
  •  اللغة الأجنبية الأولى 
  • الأحياء 
  •  الكيمياء 
  •  الفيزياء

كما يشمل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم ، مواعيد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وهي : التربية الدينية - التربية الوطنية - اللغة الأجنبية الثانية (وتكون نسبة النجاح في التربية الدينية من 70%)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي رياضة

أما عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي رياضة ، فمن المقرر ان يشمل مواعيد امتحانات المواد الأساسية الآتية :

  • اللغة العربية 
  •  اللغة الأجنبية الأولى  
  •  الرياضيات 
  •  الكيمياء 
  •  الفيزياء

كما يشمل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي رياضة ، مواعيد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وهي : التربية الدينية - التربية الوطنية - اللغة الأجنبية الثانية (وتكون نسبة النجاح في التربية الدينية من 70%)

 جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 أدبي

وبالنسبة لـ  جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 أدبي ، فمن المقرر أن يشمل مواعيد امتحانات المواد الأساسية الآتية :

  • اللغة العربية 
  •  اللغة الأجنبية الأولى 
  •  التاريخ 
  • الجغرافيا 
  • الإحصاء

كما يشمل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 أدبي ، مواعيد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وهي : التربية الدينية - التربية الوطنية - اللغة الأجنبية الثانية (وتكون نسبة النجاح في التربية الدينية من 70%)
 

