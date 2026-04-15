عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في بلدة يعبد جنوب غرب جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف أمس شاحنة صغيرة تابعة لحماس، كان يستقلها مسلحون من الحركة، وسط قطاع غزة.

ووفقاً لجيش الاحتلال ، كان مسلحو حماس يخططون لشن هجمات وشيكة على القوات الإسرائيلية المتمركزة في المنطقة، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأضاف الجيش الإسرائيلي: "فور تحديد هوية المسلحين، استهدفت القواتُ المسلحين لإزالة الخطر الحقيقي".

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية أمس بمقتل أربعة أشخاص في غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة شرطة تابعة لحماس في مدينة غزة.

طالبت حركة حماس من الإدارة الأمريكية والوسطاء بتحمل مسؤولياتهم لوقف جرائم الاحتلال بحق سكان غزة.

أكد القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية حماس محمود مرداوي إن ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون داخل السجون الصهيونية وخاصة الأسيرات في سجن الدامون من قمع واعتداءات وتنكيل وحرمان يعكس تصعيداً خطيراً من قبل الاحتلال.

كما شدد القيادي بحركة في تصريحات له، على أن ذلك يعد تجردا من كل اعتبار للقيم الإنسانية والأخلاقية والقوانين الدولية.



