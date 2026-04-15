أخبار العالم

تقارب برلماني عربي تركي واتفاق على خريطة عمل لمواجهة التحديات

جانب من اللقاء
الديب أبوعلي

استقبل الدكتور نعمان قورتولموش رئيس الجمعية الوطنية الكبرى بالجمهورية التركية محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق له، في مدينة إسطنبول التركية، وذلك قبيل مشاركة وفد البرلمان العربي في اجتماعات الجمعية الـ 152 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، والتي تعقد في مدينة إسطنبول خلال الفترة من 15 إلى 19 أبريل 2026م.

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات البرلمانية العربية التركية، حيث أشار اليماحي إلى أن هذا هو اللقاء الأول من نوعه بين رئيس البرلمان العربي ورئيس البرلمان التركي،  وهو ما يمثل فرصة مهمة لتدشين علاقات برلمانية قوية بين الجانبين، مضيفًا أن التقارب الثقافي والديني والتاريخي والجغرافي بين العالم العربي وتركيا يشكل رصيدًا مهمًا لتعزيز هذا المسار على المستوى البرلماني.

وأعرب اليماحي عن تقدير البرلمان العربي لمبادرة رئيس الجمعية الوطنية التركية بإنشاء "مجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين"، ودعوته للمشاركة في اجتماعها الثاني في إسطنبول، مؤكدًا أن التطورات الخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية في الوقت الحالي تستدعي تعاونًا وتنسيقًا مستمرًا في المواقف بين العالمين العربي والإسلامي.

كما تطرق رئيس البرلمان العربي في مباحثاته إلى التصعيد العسكري غير المسبوق الذي شهدته المنطقة في الفترة الأخيرة.

وأشار بشكل خاص إلى الاعتداءات الإيرانية السافرة التي طالت عددًا من الدول العربية ومثَّلت تهديدًا مباشرة لأمنها واستقرارها واستهدفت منشآت بنيتها التحتية.

ومن جانبه، أكد الدكتور نعمان قورتولموش رئيس الجمعية الوطنية الكبرى بالجمهورية التركية حرصه الشديد على تطوير العلاقات مع البرلمان العربي على كافة المستويات، وتطلعه إلى اتخاذ إجراءات عملية في القريب العاجل تعكس هذا التقارب على أرض الواقع.

وشدد على أن التطورات الخطيرة التي تمر بها المنطقة تستدعي توحيد الصفوف ودعم كافة الجهود التي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، والتخفيف عن معاناة شعوبها، وخاصة الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية ستظل القضية الأساسية للعالمين العربي والإسلامي.

واتفق الجانبان على عدد من المسارات المشتركة لتعزيز العلاقات البرلمانية العربية التركية على المستوى الجماعي، منها التوقيع على مذكرة تعاون مشترك بين البرلمان العربي والجمعية الوطنية الكبرى بتركيا، وتبادل الزيارات، وعقد اجتماعات مشتركة بين اللجان النظيرة، وتنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية التي يشارك فيها الجانبان.

حضر اللقاء النائب سعيد بن حمد بن هلال السعدي نائب رئيس البرلمان العربي، والنائب أيمن نقرة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، والدكتورة أحلام اللافي رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، والدكتورة حنان الفتلاوي عضو البرلمان العربي. ومن الأمانة العامة المستشار كامل محمد فريد شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي، والدكتور أشرف عبدالعزيز المستشار السياسي لرئيس البرلمان العربي ومدير إدارة العلاقات الخارجية.

https://youtu.be/ZSCbUgFytFA

