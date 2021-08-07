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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر صورة الطفل محمود الذي عُثر علي جثته وسط المقابر بمدينة أطفيح

الطفل محمود
الطفل محمود

حصل موقع صدى البلد الاخبار على صور  للطفل محمود الذي عُثر على جثته وسط المقابر بمدينة أطفيح، وتكثف الاجهزة الامنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة. 

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وظهر في الصورة الطفل محمود وهو يرتدي ترنج اسود اللون وبه خطوط بيضاء،ويقف على كوبري ويحيط به النيل، وتظهر على وجهه ابتسامته البريئة، كما التقط لنفسه سيلفي من داخل غرفة نومه .

وتجري نيابة الجيزة التحقيق في واقعة العثور على جثة طفل في بداية العقد الثاني من عمره، مشنوقا، وملقي داخل المقابر في أطفيح بالجيزة، وطلبت النيابة سرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف غموض وملابسات الحادث 

 

تلقي ضباط مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة طفل ملقاة داخل المقابر بدائرة المركز. 

 

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وتبين العثور على جثة الطفل "محمود ع ق" في بداية العقد الثاني من عمره، به آثار شنق وحز بمنطقة الرقبة ومبلغ بتغيبه وملقي داخل المقابر وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

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موقع صدى البلد جثته وسط المقابر مدينة اطفيح نيابة الجيزة مشنوقا أخبار الحوادث صدى البلد اخبار الحوادث

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