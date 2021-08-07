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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زمن الشقاوة لا ينتهى.. معلومات لا تعرفها عن مصطفى فهمى فى عيد ميلاده

مصطفى فهمى
مصطفى فهمى

يحتفل اليوم الفنان القدير مصطفى فهمى بعيد ميلاده 79 ، إذ انه من مواليد 7 أغسطس عام 1942 ، وهو الشقيق الأصغر للفنان حسين فهمى . 

 

مصطفى فهمى ينتمى لأسرة أرستقراطية مارست العمل السياسي حيث كان جده محمد باشا فهمي رئيساً لمجلس الشورى، ووالده محمود باشا فهمي كان سكرتيراً لمجلس الشورى، كما إن جدته هي أمينة هانم المانسترلي صاحبة استراحة المانسترلي.

 

حصل مصطفى فهمى  على بكالوريوس من معهد السينما قسم تصوير، وشارك كمساعد تصوير في فيلم (أميرة حبي أنا) عام 1974. 

 

بدأ مصطفى فهمى  مسيرته التمثيلية بالصدفة ليشارك في بطولة (أين عقلي) بنفس العام، ثم شارك عام 1976 بأربع أعمال (قمر الزمان، لمن تشرق الشمس، وجها لوجه، نبتدي منين الحكاية)، لتتوالى بعدها أعماله ما بين السينما والتلفزيون والتي من أبرزها (قصة الأمس، حياة الجوهري، أيام في الحلال).

 

نساء فى حياة مصطفى فهمى :

 

تزوج الفنان مصطفى فهمى  ثلاث مرات، الأولى من سيدة إيطالية أنجب منها (عمر، دينا)، والثانية من الفنانة رانيا فريد شوقي ثم زوجته الثالثة هي الإعلامية اللبنانية فاتن موسى.

 

كشف الفنان مصطفى فهمى فى تصريحات تليفزيونية ان مفهوم الشقاوه بالنسبة هو جزء من السفر والسهر والرياضة وغيرها فهو يحصل على جزء من كل هؤلاء ، الا ان يعتبر ان الرياضة الاهم فى حياته ، لذا لايرى ان زمن الشقاوة لاينتهى . 

 

وإضاف مصطفى فمهمى فى حواره مع الإعلامية سمر يسرى ، ان مازل حتى الأن يتعرض الى المعاكسات من قبل السيدات ، وهذا الأمر أحيانا يجعل مراته تشعر بالضيق . 

 

 

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