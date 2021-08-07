اقتصاد الإمارات.. 1.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم، السبت، أكثر من 1.5 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 243 مبايعة بقيمة 600.75 مليون درهم، منها 12 مبايعة للأراضي بقيمة 94.23 مليون درهم و231 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 506.52 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 40 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية، تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 6 ملايين درهم، وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها مبايعتين بقيمة 37 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها مبايعة بقيمة مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة برج خليفة، وأخيرا مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 39 مبايعة بقيمة 127 مليون درهم، وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم، وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 53 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 705 ملايين درهم، منها 13 رهن أراض بقيمة 40.36 مليون درهم، و68 رهن فلل وشقق بقيمة 664.63 مليون درهم، وكان أهمها في منطقة المركز التجاري الثانية بقيمة 303 ملايين درهم، وأخرى في منطقة بور سعيد بقيمة 194 مليون درهم.

أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 8 هبات بقيمة 236.63 مليون درهم، كان أهمها في منطقة مرسى دبي بقيمة 188 مليون درهم، وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 37 مليون درهم.