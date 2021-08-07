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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد استغاثته .. الرعاية الصحية ترسل علاج السكر لطفل من ذوي الاحتياجات فى الأقصر

تسليم العلاج لأسرة
تسليم العلاج لأسرة الطفل

أعلن الدكتور إسماعيل مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، أنه كلف لجنة مكونة من الدكتور محمد مسعد نائب مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، والدكتور أبانوب القس باخوميوس، و محمد رستم اعضاء قسم رضاء المنتفعين.

حيث قامت اللجنة بتوصيل علاج السكر لطفل ذوي الاحتياجات الخاصة إلى منزله وتم صرف شهر للطفل وجاري صرف ثلاثه أشهر أخرى له.

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وقال  العربي، أن هناك عده تدخلات طبية سوف تقوم بها الرعاية الصحية بالأقصر، فيما يخص الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، للتسهيل عليهم وعلي أسرهم.

يأتى ذلك فى إطار  استجابة الهيئة العامة للرعاية الصحية فرع الأقصر للاستغاثات التى يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى على مدار اليوم .

وكان قد قام تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي   استغاثة بخصوص عدم تمكنت طفل من صرف ادوية مرض السكر  من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وعلى الفور  تم الاتصال الفورى مع المواطنة والتعرف على مشكلتها و تم توصيل الأدوية التى يحتاجها الطفل الى منزله الكائن بمدينة اسنا جنوب الاقصر - بقرية حى القرية - منطقة الجوايدة .

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استغاثته توصيل علاج السكر التواصل الاجتماعي ذوي الاحتياجات الخاصة الهيئة العامة للرعاية الصحية الأقصر رواد مواقع التواصل الإجتماعي

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