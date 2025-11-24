قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
استمرار توافد الناخبين على لجان السيدة زينب في انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025 | استعدادات قصوى ودعم طبي للناخبين أمام لجان قصر الدوبارة .. صور
رئيس كوريا الجنوبية يحذر من مخاطر الاشتباك مع بيونح يانج
النقل تنفي وجود حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يخص كامل الوزير
أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية
الوطنية للانتخابات تكشف عن حقيقة شراء أصوات الناخبين أمام اللجان الانتخابية
احذر الشبورة.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025

احذر الشبورة.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين ٢٤ نوفمبر 2025
يشهد الاهتمام بأحوال الطقس تزايدًا ملحوظًا بين المواطنين نظرًا لما يطرأ عليها من تغيرات متسارعة بين فترات الصباح والليل، والتي تجعل متابعة النشرات الجوية أمرًا ضروريًا للاستعداد لأي تقلب مفاجئ في درجات الحرارة أو فرص الأمطار أو نشاط الرياح، لذلك سنرصد خلال السطور التالية أهم ما جاء في نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

طقس غير مستقر

تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنّ البلاد تشهد اليوم طقسًا غير مستقر تتخلله فرص أمطار متفاوتة الشدّة وانخفاض ملموس في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء مما يستدعي من المواطنين متابعة التحديثات أولًا بأول والاستعداد لأي تغيرات مفاجئة في الأحوال الجوية.

شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق

تتكون شبورة مائية كثيفة أحيانًا اعتبارًا من الساعات المتأخرة من الليل وحتى العاشرة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وقد تصل لحد الضباب مما يترتب عليه انخفاض كبير في مستوى الرؤية الأفقية وتطالب الهيئة السائقين بتوخّي الحذر أثناء القيادة.

أمطار متفاوتة على مناطق متفرقة

تشهد بعض مناطق البحر الأحمر فرص أمطار متوسطة ورعدية قد تغزر أحيانًا خاصة على حلايب وشلاتين ومرسى علم وقد تصل إلى حد السيول فى بعض الأوقات كما تتعرض السواحل الشمالية والوجه البحري لأمطار متوسطة ورعدية على فترات متقطعة وتظهر فرص أمطار خفيفة في الصباح على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد تتحول إلى متوسطة ورعدية أحيانًا مع تقدم ساعات النهار ويصاحب ذلك نشاط للرياح على أغلب المناطق.

تحذيرات الأرصاد من السحب الرعدية

أوضحت الهيئة أنّ نسبة حدوث تأثيرات السحب الرعدية قد تصل إلى ٤٠٪ وتشمل نشاط رياح قوية مصحوبة بهواء هابط مثير للرمال والأتربة في بعض المناطق بالإضافة إلى احتمال حدوث ضربات البرق المصاحبة لتلك السحب مما يستلزم اتخاذ الحيطة والحذر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 24 / 11 / 2025

  • القاهرة العظمى ٢٧ والصغرى ١٧.
  • الإسكندرية العظمى ٢٤ والصغرى ١٧.
  • مطروح العظمى ٢٢ والصغرى ١٦.
  • سوهاج العظمى ٣١ والصغرى ١٧.
  • قنا العظمى ٣٢ والصغرى ١٨.
  • أسوان العظمى ٣٢ والصغرى ١٨.
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

