احذر الشبورة.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025

يشهد الاهتمام بأحوال الطقس تزايدًا ملحوظًا بين المواطنين نظرًا لما يطرأ عليها من تغيرات متسارعة بين فترات الصباح والليل، والتي تجعل متابعة النشرات الجوية أمرًا ضروريًا للاستعداد لأي تقلب مفاجئ في درجات الحرارة أو فرص الأمطار أو نشاط الرياح، لذلك سنرصد خلال السطور التالية أهم ما جاء في نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

طقس غير مستقر

تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنّ البلاد تشهد اليوم طقسًا غير مستقر تتخلله فرص أمطار متفاوتة الشدّة وانخفاض ملموس في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء مما يستدعي من المواطنين متابعة التحديثات أولًا بأول والاستعداد لأي تغيرات مفاجئة في الأحوال الجوية.

شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق

تتكون شبورة مائية كثيفة أحيانًا اعتبارًا من الساعات المتأخرة من الليل وحتى العاشرة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وقد تصل لحد الضباب مما يترتب عليه انخفاض كبير في مستوى الرؤية الأفقية وتطالب الهيئة السائقين بتوخّي الحذر أثناء القيادة.

أمطار متفاوتة على مناطق متفرقة

تشهد بعض مناطق البحر الأحمر فرص أمطار متوسطة ورعدية قد تغزر أحيانًا خاصة على حلايب وشلاتين ومرسى علم وقد تصل إلى حد السيول فى بعض الأوقات كما تتعرض السواحل الشمالية والوجه البحري لأمطار متوسطة ورعدية على فترات متقطعة وتظهر فرص أمطار خفيفة في الصباح على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد تتحول إلى متوسطة ورعدية أحيانًا مع تقدم ساعات النهار ويصاحب ذلك نشاط للرياح على أغلب المناطق.

تحذيرات الأرصاد من السحب الرعدية

أوضحت الهيئة أنّ نسبة حدوث تأثيرات السحب الرعدية قد تصل إلى ٤٠٪ وتشمل نشاط رياح قوية مصحوبة بهواء هابط مثير للرمال والأتربة في بعض المناطق بالإضافة إلى احتمال حدوث ضربات البرق المصاحبة لتلك السحب مما يستلزم اتخاذ الحيطة والحذر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 24 / 11 / 2025