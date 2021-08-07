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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تخصيص 3 مراكز لتطعيم الراغبين فى السفر للخارج ضد فيروس كورونا بأسيوط

اجتماع اللواء عصام
اجتماع اللواء عصام سعد

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تخصيص 3 مراكز لتطعيم المسافرين للخارج بـ " مركز صحى القوصية ومكتب صحة أول أسيوط ومكتب صحة أبوتيج " ممن قاموا بتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة وتلقوا رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم ،تسهيلا لهم ومنعا للتزاحم على مراكز التطعيم وذلك في إطار اهتمام الدولة بحماية المواطنين والتي وضعتها من أولوياتها مقدمًا الشكر للقيادة السياسية على ماتوليه من اهتمام كبير بالقطاع الصحي...جاء ذلك خلال لقائه الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط .

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وأشار المحافظ الى انه من سبق وسجل على موقع وزارة الصحة والسكان www.egcovac.mohp.gov.eg ومعه رقم الطلب يقوم بالاتصال على الخط الساخن 15335 لتعديل مكان التطعيم الى مركز تطعيم المسافرين وستصله رسالة بموعد ومكان التطعيم بالاضافة الى انه من سبق وتم تطعيمه بجرعتى لقاح ومعه الكارت معتمد يقوم بالتوجه الى اقرب مركز تطعيم مسافرين لاستبدال الكارتباخر مؤمن عليه رمز الـ QR  بعد دفع الرسوم المقررة ومن حصل على جرعة واحدة ينتظر حتى حصوله على الجرعة الثانية فى الموعد الذى سيتم ارساله من الموقع الالكترونى لوزارة الصحة علما بانه لايمكن تبكير الجرعة الثانية ( بحد ادنى 85 يوم من الجرعة الاولى لطعم الاسترازينكا )  .


واشار الدكتور محمد زين الين وكيل وزارة الصحة بأسيوط الى ان وزارة الصحة قامت بتحديد الرسوم المقررة لتطعيم المسافرين وهى 100 جنيه قيمة الشهادة المؤمنة التى  عليها رمز الـ QR  و 250 جنيه قيمة جرعة التطعيم للجرعة الواحدة  علما بان الطعوم التى سيتم توفيرها بمراكز تطعيم المسافرين هى " سبوتنك الروسى ( جرعتين) و فايزربايونتك ( جرعتين ) وجونسون الامريكى ( جرعة واحدة ) .


كان محافظ أسيوط قد ناشد المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335 معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg" وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية او من خلال تطبيق "صحة مصر".

محافظ أسيوط اللواء عصام سعد تطعيم فيروس كورونا المسافرين للخارج مكتب صحة

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