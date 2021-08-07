يحيى خالد: الحظ خدم أسبانيا.. وما حدث مجرد بداية

أكد يحيى خالد لاعب منتخب مصر لكرة اليد أن خسارة الميدالية البرونزية أمام إسبانيا 33-31 في أولمبياد طوكيو جاء بسبب بعض التوفيق للمنافس خاصة في أواخر اللقاء.

وقال يحيى خالد في تصريحات تليفزيونية: "قدمنا اليوم مباراة من لقاء فرنسا الماضي، ولم نضيع الكثير من الأهداف وكنا بقرب من الفوز لكن إسبانيا كانت محظوظة في نهاية اللقاء لكنهم اسحتقوا الفوز كما كنا نستحف الفوز".

وأضاف يحيى خالد: "لعبنا أمام منتخب كبير يمتلك خبرات كبيرة ومعظم لاعيبة سيتعتزلوا بعد هذه الدورة، لكن ما حدث هو مجرد بداية وأعتقد أننا سنصل لهذا المستوى وهذا الدور مجددا في المستقبل".

وتابع: "هذه المرة الأولى التي نلعب فيها نصف نهائي واللعب على البرونزية لكن لن تكون آخر مرة".

وأوضح: "نحن فرقة صغيرة يتم بنائها ومعظم اللاعبين أصحاب أعمار صغيرة، لكن لدينا مشوار قوي أمامنا وهي مجرد بداية".

وأتم: "أتمنى أن يواصل الجميع دعمنا في الفترة المقبلة وسنصل لهذا المستوى مجددا".

قائمة منتخب مصر

وتضم قائمة المنتخب كلا من“كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي – عمر الوكيل “بكار” – يحيى الدرع – علي زين – حسن وليد قداح – أحمد هشام السيد “دودو” – سيف الدرع – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – إبراهيم المصري – محمد ممدوح هاشم – أحمد عادل – وسام سامي نوار.

ويترأس بعثة المنتخب الوطني فى أولمبياد طوكيو أيمن صلاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد.

ويتكون الجهاز الفني للمنتخب من روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني – أنطونيو يورينتي مدرب مساعد – فينيو لوزرت مدرب حراس المرمى – دكتور محمد شوقي طبيب المنتخب – نور أبو زيد مدير المنتخب.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وابتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعب ولاعبة.

وتملك مصر في رصيدها حتي الأن أربع ميداليات برونزية نجح في احرازهم سيف عيسي في التايكوندو وهداية ملاك في التايكوندو ومحمد إبراهيم كيشو في المصارعة وجيانا فاروق في الكاراتيه.