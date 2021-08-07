يحيى خالد: الحظ خدم أسبانيا.. وما حدث مجرد بداية

أكد يحيى خالد لاعب منتخب مصر لكرة اليد أن خسارة الميدالية البرونزية أمام إسبانيا 33-31 في أولمبياد طوكيو جاء بسبب بعض التوفيق للمنافس خاصة في أواخر اللقاء.
وقال يحيى خالد في تصريحات تليفزيونية: "قدمنا اليوم مباراة من لقاء فرنسا الماضي، ولم نضيع الكثير من الأهداف وكنا بقرب من الفوز لكن إسبانيا كانت محظوظة في نهاية اللقاء لكنهم اسحتقوا الفوز كما كنا نستحف الفوز".
وأضاف يحيى خالد: "لعبنا أمام منتخب كبير يمتلك خبرات كبيرة ومعظم لاعيبة سيتعتزلوا بعد هذه الدورة، لكن ما حدث هو مجرد بداية وأعتقد أننا سنصل لهذا المستوى وهذا الدور مجددا في المستقبل".
وتابع: "هذه المرة الأولى التي نلعب فيها نصف نهائي واللعب على البرونزية لكن لن تكون آخر مرة".
وأوضح: "نحن فرقة صغيرة يتم بنائها ومعظم اللاعبين أصحاب أعمار صغيرة، لكن لدينا مشوار قوي أمامنا وهي مجرد بداية".
وأتم: "أتمنى أن يواصل الجميع دعمنا في الفترة المقبلة وسنصل لهذا المستوى مجددا".
قائمة منتخب مصر
وتضم قائمة المنتخب كلا من“كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي – عمر الوكيل “بكار” – يحيى الدرع – علي زين – حسن وليد قداح – أحمد هشام السيد “دودو” – سيف الدرع – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – إبراهيم المصري – محمد ممدوح هاشم – أحمد عادل – وسام سامي نوار.
ويترأس بعثة المنتخب الوطني فى أولمبياد طوكيو أيمن صلاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد.
ويتكون الجهاز الفني للمنتخب من روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني – أنطونيو يورينتي مدرب مساعد – فينيو لوزرت مدرب حراس المرمى – دكتور محمد شوقي طبيب المنتخب – نور أبو زيد مدير المنتخب.
وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.
وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.
بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وابتسام زايد في منافسات الدراجات.
وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعب ولاعبة.
وتملك مصر في رصيدها حتي الأن أربع ميداليات برونزية نجح في احرازهم سيف عيسي في التايكوندو وهداية ملاك في التايكوندو ومحمد إبراهيم كيشو في المصارعة وجيانا فاروق في الكاراتيه.