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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق وتشميع 5 مراكز للدروس الخصوصية بمركز فاقوس في الشرقية

الدروس الخصوصية
الدروس الخصوصية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على مراكز الدروس الخصوصية لمراجعه تراخيصها والتأكد من إلتزامها بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير أصحابها.

 

وأكد المحافظ انه تستمر الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع شرطة المرافق في شن حملاتها المفاجئة على مراكز الدروس الخصوصية والكيانات التعليمية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية فضلاً عن مخالفة الإجراءات الإحترازية ووجود أعداد كبيرة من الطلاب غير ملتزمين بإرتداء الكمامة الواقية لتقليل فرصه الإصابة بفيروس كورونا وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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وأشار محافظ الشرقية الي انه في هذا الإطار، شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس حملة مكبرة بالتنسيق مع قسم الإشغالات ورخص المحلات بالمجلس وشرطه المرافق على مراكز الدروس الخصوصية بنطاق المركز، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع ( ٥ ) مراكز للدروس الخصوصية  بشارع الدروس وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

 

وعلي جانب أخر فقد كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق و المحال التجارية والمخابز ومصانع ومخازن المواد الغذائية ومحطات الوقود وكافة الأنشطة التجارية بالإشتراك مع الوحدات المحلية المختلفة ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والمتابعة الميدانية بالمحافظة لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على الأسعار ومراقبة سلامة المنتجات والتصدي لظاهرة الغش التجارى.

 

وأدت وكيل وزارة التموين بالشرقية انه شنت الإدارات التموينية المختلفة حملات مفاجئة على الأسواق خلال شهر يوليو الماضي ، أسفرت عن تحرير٣٨٥١  محضراً متنوعاً منها  محاضر للمخابز البلدية والسياحية ما بين نقص وزن رغيف الخبز وعدم مطابقته للمواصفات والإشتراطات الصحية ، ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة ، كما تم تحرير محاضر للأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية المنتج للإستخدام الآدمي ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص.

 

وأشارت "عبد الرحمن" الي أن تلك الحملات أسفرت عن ضبط طن و٦٥٠ كيلو دقيق مدعم وطن ونصف دقيق سميد و٨٥٠ كيلو ملح و ٢ طن و٤٨٠ كيلو لحوم و٣٥٠ كيلو سمك و٢٥٠ كيلو جبنه و٣١٦ كيلو لحوم ودواجن وطن و٧٩١ كيلو زيت جميعهم سلع مجهوله المصدر وغير صالحه للإستهلاك الادمي.

 

وأضافت وكيلة الوزارة أنه تم ضبط سلع غير غذائية منها وطن و٥٠٠ لتر بنزين و٦٧٠ لتر سولار و٥٠٠٠ لمبة و٦٠٠ سرنجه و١٠٠ شيكارة أسمدة جميعهم سلع مجهوله المصدر قبل بيعها بالأسواق.

 

وتستمر مديرية التموين بشن حملاتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى إلتزام أصحابها بالقوانين والمقررات التموينية لمنع إحتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.

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