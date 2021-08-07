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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدورى الممتاز

الاهلي - سيراميكا
الاهلي - سيراميكا كليوباترا

يستضيف النادي الأهلي منافسه سيراميكا كليوباترا اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب السلام ضمن مؤجلات الجولة ال23 من بطولة الدورى الممتاز .

القناة الناقلة لمباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا 


ومن المقرر أن تنقل قناة ON TIME SPORT 1  مباراة الاهلي أمام سيراميكا كليوباترا

ويسعي النادي الاهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني لحصد الثلاث نقاط ومواصلة صدارة ترتيب الدورى الممتاز .


على جانب اخر يسعي هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا العودة لطريق الصحيح وتحقيق أفضل نتيجة إيجابية .

ويدخل الأهلي مباراة سيراميكا كليوباترا في صدارة جدول الدوري برصيد «61 نقطة»؛ جمعها من 27 جولة بعدما حقق الفوز في 18 مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة- غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري -الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي – أسوان – وادي دجلة ».

 

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة، بالتساوي مع الزمالك الوصيف الذي يمتلك نفس العدد من النقاط.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدورى الممتاز

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