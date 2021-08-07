القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدورى الممتاز

يستضيف النادي الأهلي منافسه سيراميكا كليوباترا اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب السلام ضمن مؤجلات الجولة ال23 من بطولة الدورى الممتاز .

القناة الناقلة لمباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا



ومن المقرر أن تنقل قناة ON TIME SPORT 1 مباراة الاهلي أمام سيراميكا كليوباترا

ويسعي النادي الاهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني لحصد الثلاث نقاط ومواصلة صدارة ترتيب الدورى الممتاز .



على جانب اخر يسعي هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا العودة لطريق الصحيح وتحقيق أفضل نتيجة إيجابية .

ويدخل الأهلي مباراة سيراميكا كليوباترا في صدارة جدول الدوري برصيد «61 نقطة»؛ جمعها من 27 جولة بعدما حقق الفوز في 18 مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة- غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري -الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي – أسوان – وادي دجلة ».

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة، بالتساوي مع الزمالك الوصيف الذي يمتلك نفس العدد من النقاط.