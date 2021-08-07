من الفقر إلى الغنى.. شابة تصبح من الأثرياء لـ دقائق معدودة

تلقت امرأة صدمة حياتها بعد فحص حسابها البنكي، فقد اكتشفت أن في حسابها ما يعادل 37 مليون دولار أمريكي، وضع في حسابها عن طريق الخطأ.

وكانت "روث بالون" في طريقها للتوقف عن العمل عندما قررت التحقق من حسابها ولم تصدق حظها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وكانت "بالون" تأمل في البداية أن يكون شخص ما قد منحها المال ، لكنها سرعان ما هاتفت البنك، لتتأكد من أنه تم وضع 37 مليون دولار في حسابها ، لتتضح بأنه وضع عن طريق الخطأ.

وعادت بالون من دالاس ، كل الأموال إلى بنكها، وقالت :"كنت أشعر بالذهول، الآن لدي الكثير من المال "، وأكملت :"كنت آمل أن يكون شخص ما قد منحني حقًا مبلغ 37 مليون دولار".

و أضافت :"للحظة وجيزة من كونها مليونيرا ، فكرت بالون في كيفية إنفاق ثروتها المكتسبة، في البداية كنت سأدفع10٪. بالتبرع ببعض المال وبعد ذلك كنت سأستثمر في العقارات".



وأوضح البنك :"عندما تم إدخال إيداع العميل لدينا ، أدخلت ممثلتنا رقم حسابها في حقل المبلغ عن طريق الخطأ".

بعد الخطأ ، قالت "بالون" إنها لن تحاول الاحتفاظ بالمال ، لكنها تأمل في الحصول على مكافأة شكر لكونك عميلاً جيدًا وإخطار البنك.