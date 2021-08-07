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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف: "الإمام المفكر" أقوى برنامج تدريبي في الوزارة

وزير الأوقاف يلتقي
وزير الأوقاف يلتقي الأئمة والواعظات

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عددًا من الأئمة المتميزين والواعظات المتميزات من وزارة الأوقاف اليوم السبت بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر، لشرح آليات العمل الدعوي في المرحلة الراهنة والمقبلة بحضور عدد من قيادات وزارة الأوقاف مع الالتزام التام بكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة والتباعد الاجتماعي.

وفي بداية اللقاء، رحب وزير الأوقاف بالحضور من الأئمة والواعظات، مؤكدًا أن هذه النخبة المتميزة من الأئمة والواعظات حضرت العديد من البرامج الدعوية المتقدمة ولكن مع عظم المرحلة المقبلة أطلقنا برنامجًا متميزًا يعد أقوى وأهم برنامج تدريبي في تاريخ وزارة الأوقاف "الإمام المفكر" والذي نهدف من خلاله إلى صنع جيل شديد التميز من الأئمة العلماء المفكرين والواعظات المفكرات، جيل نؤمل أن يسهم بقوة في قيادة الرأي العام الديني. 

وأكد أن المنهج الوسطي أصبح مطلبًا عالميا وأن مصر كانت ولا تزال تحظى باحترام الجميع في ذلك، وازدادت نظرة العالم لها احترامًا وتقديرًا في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي (حفظه الله)، وبات المجتمع الدولي ينظر إلى وزارة الأوقاف المصرية الآن على أنها مؤسسة رائدة في الفكر المستنير، كما أن إصداراتنا العلمية أصبحت الآن في معظم دول العالم لما تتميز به من منهج وسطي وفكر مستنير. 
 

وأشار إلى أن نجاح التجربة مع أشقائنا في وزارة الشئون الدينية والأوقاف بدولة السودان في مجال القوافل الدعوية والتدريب المشترك كان دافعًا في تكرار هذه التجربة المتميزة حيث ستنطلق يوم 11 من سبتمبر المقبل الدورة التدريبية الثانية المشتركة بين الأئمة والواعظات من دولة السودان الشقيق وبين الأئمة والواعظات من مصر حيث سيتم تدريب مجموعة مكونة من 10 أئمة و10 واعظات من السودان إلى جانب 10 أئمة و10 واعظات من مصر بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر. 

وفي ختام اللقاء، أكد أنه سيتم إضافة فرعين جديدين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم الفرع الأول خاص بالواعظات من داخل مصر وخارجها في حفظ وتفسير القرآن الكريم وتخصص له جائزة قدرها 50 ألف جنيه ، والفرع الثاني خاص بالأئمة من داخل مصر وخارجها في حفظ وتفسير القرآن الكريم وتخصص له جائزة قدرها 50 ألف جنيه.


وعلى هامش اللقاء، كرم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الطالبة الزهراء لايق لمشاركتها المتميزة في برنامج سهرة إيمانية الذي أعدته وزارة الأوقاف في شهر رمضان المبارك 1442هـ.

وزير الأوقاف يلتقي الأئمة والواعظات
وزير الأوقاف يلتقي الأئمة والواعظات
وزير الأوقاف يلتقي الأئمة والواعظات
وزير الأوقاف يلتقي الأئمة والواعظات
وزير الأوقاف يلتقي الأئمة والواعظات
وزير الأوقاف يلتقي الأئمة والواعظات
وزير الأوقاف يلتقي الأئمة والواعظات
وزير الأوقاف يلتقي الأئمة والواعظات
وزير الأوقاف يلتقي الأئمة والواعظات
وزير الأوقاف يلتقي الأئمة والواعظات
وزير الاوقاف الأئمة الواعظات الإمام المفكر برنامج تدريبي

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